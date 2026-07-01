10 y 11 de julio
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Gorka Knörr celebrará sobre el escenario el 55º aniversario de su primer concierto

El cantautor realizará dos recitales en el centro cultural Arkabia de Vitoria-Gasteiz los días 10 y 11 de julio, bajo el título "Iraun". 

Gorka Knörr
Gorka Knörr
Euskaraz irakurri: Gorka Knörrek agertoki gainean ospatuko du bere lehen emanaldiaren 55. urteurrena
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EITB

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Este año se cumplen 55 años desde que, en 1971, el cantautor Gorka Knörr realizó su primer concierto ante el público, en el salón de actos de la asociación Manuel Iradier Txangolari Elkartea. 

Precisamente, esta institución ha organizado bajo el título "Iraun" un doble concierto de Knörr para los días 10 y 11 de julio (20:00 horas) en Arkabia, el nuevo centro cultural de la Fundación Vital. Las entradas ya están a la venta por 15 euros tanto en la web de Arkabia como en el propio espacio, en la calle Postas 13-15.

En el recital, Gorka Knörr interpretará sus canciones más conocidas junto a otras nuevas e inéditas, como "Gasteiz Martxoak 3", "Irailak 27", prohibida en su día por la censura, y la cantata "Domuit Vascones", sobre un texto de Patxi Zabaleta.

En la doble cita de Arkabia, Knörr estará acompañado por el músico catalán Carles Cases, el bajista Matthieu Haramboure y el acordeonista Aitor Furundarena.

Vitoria-Gasteiz Música vasca Conciertos Música

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