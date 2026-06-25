9-11 de julio
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El Bilbao BBK Live programará en el centro de la villa a Belén Aguilera, Ana Curra y Merina Gris

El programa de conciertos Bereziak también ofrecerá conciertos de Las Petunias, LABLACKIE, Raly, Gara Durán y joseluis en distintos espacios de Bilbao del 9 al 11 de julio

Belén Aguilera kantariak Bilbao BBK Liven joko du
Belén Aguilera, que actuará también en Kobetamendi, ofrecerá un concierto el jueves en el exterior de la sala BBK
Euskaraz irakurri: Bilbao BBK Live jaialdiak Belen Aguilera, Ana Curra eta Merina Gris programatuko ditu hirigunean
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EITB

Última actualización

El programa Bereziak del Bilbao BBK Live llevará una pequeña muestra del espíritu de Kobetamendi a diferentes espacios de Bilbao entre los días 9 y 11 de julio con una serie de conciertos gratuitos.

El jueves 9 de julio, día en que se inicia la edición en la que el festival bilbaíno celebra 20 años, Belén Aguilera actuará en los exteriores de la Sala BBK, en la Gran Vía.

El viernes 10 de julio, la programación se abrirá a otros puntos de Bilbao: el Kiosko del Arenal acogerá a la banda de pop-rock gallego-catalana Baliza a las 12:30 horas y a Ana Curra a las 14h que presentará en directo su disco en homenaje a Parálisis Permanente.

Los Jardines de Albia recibirán a Las Petunias (14:30), mientras que en las Torres Isozaki actuará Raly a las 15:00. Gara Durán ofrecerá dos pases de aforo reducido (12:30 y 14:00) en un barco que surcará la Ría.

Bilbao BBK Live Bereziak

El sábado 11 de julio, Calequi y Las Panteras y Merina Gris actuarán desde las 12:30 en el kiosko del Arenal, Las Bajas Pasiones (13:00) y SVSTO (14:30) harán lo propio en Jardines de Albia.

En el escenario Vueling, ubicado en las Torres Isozaki, actuarán Teo Lucadamo a las 13:30 y Lablackie a las 15:00 horas, mientras que el encargado de surcar la Ría con su música será joseluis (12:30 y 14:00).

La música del Bilbao BBK Live, más allá de las tres noches en Kobetamendi (9, 10 y 11 de julio), comenzará a sonar el miércoles, 8 de julio, con un concierto del artista sueco-argentino José Gonzalez en el museo Guggenheim (todas las entradas vendidas) y concluirá el domingo con la jornada Euskaraz!.

Bilbao BBK Live 2026 Conciertos Festivales de música Música

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