El Bilbao BBK Live programará en el centro de la villa a Belén Aguilera, Ana Curra y Merina Gris

El programa Bereziak del Bilbao BBK Live llevará una pequeña muestra del espíritu de Kobetamendi a diferentes espacios de Bilbao entre los días 9 y 11 de julio con una serie de conciertos gratuitos.

El jueves 9 de julio, día en que se inicia la edición en la que el festival bilbaíno celebra 20 años, Belén Aguilera actuará en los exteriores de la Sala BBK, en la Gran Vía.



El viernes 10 de julio, la programación se abrirá a otros puntos de Bilbao: el Kiosko del Arenal acogerá a la banda de pop-rock gallego-catalana Baliza a las 12:30 horas y a Ana Curra a las 14h que presentará en directo su disco en homenaje a Parálisis Permanente.

Los Jardines de Albia recibirán a Las Petunias (14:30), mientras que en las Torres Isozaki actuará Raly a las 15:00. Gara Durán ofrecerá dos pases de aforo reducido (12:30 y 14:00) en un barco que surcará la Ría.