Zea Mays, Leire Martínez, Bebe, M-Clan... todos los conciertos de Aste Nagusia
La música será una de las grandes protagonistas de Aste Nagusia 2026, con conciertos programados durante toda la semana en distintos puntos de Bilbao. Las fiestas ofrecerán una programación variada, con propuestas de diferentes estilos y artistas tanto locales como de fuera de Euskal Herria.
Parque Europa
Todos los conciertos del parque Europa comenzarán a las 00:00 horas.
Miércoles 26: Gaztea Gaua, con ETS.
Jueves 27: Walls
Viernes 28: Martin Urrutia
Sábado 29: DJ Guillem Climent y Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox y Lucy Calys
Abandoibarra
Todos los conciertos de Abandoibarra comenzarán a las 23:30 horas.
Sábado 22: Zea Mays
Domingo 23: Leire Martínez
Lunes 24: Mirua
Martes 25: Banda Municipal de Bilbao + Serafín Zubiri
Miércoles 26: Urtz & Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS)
Jueves 27: Bebe
Viernes 28: Cobardes
Sábado 29: M-Clan
Bilborock
Todos los conicertos de la muestra de metal y pop-rock comenzarán a las 20:00 horas.
Sábado 22: Lorreine + Pablo Ríos
Domingo 23: Darkold + Mandarinas al sol
Lunes 24: Nuzz + Scusi Boys
Martes 25: Izena + Basaki
Miércoles 26: Vulcanizadas + Vittersweet Trio
Jueves 27: Sergio & The Lovers + Iñigo Riki ant the night band
Viernes 28: Ossyris + Stolen Soul
Sábado 29: The Kraven + My Sweet Torment
Kiosko del Arenal
Todos los conciertos tendrán lugar a las 12:00 horas.
Domingo, 23 de agosto: "Zarzuela y grandes clásicos populares".
Lunes, 24 de agosto: "Arcoíris".
Martes, 25 de agosto: "De Atxuri al Arenal".
Miércoles, 26 de agosto: "Nuestro folklore".
Jueves, 27 de agosto: "Aires de Francia".
Viernes, 28 de agosto: "Aires de Pamplona".
Sábado, 29 de agosto: "De Sevilla a Hollywood".
Domingo, 30 de agosto: "Marchas, pasodobles y más".
Verbenas en la Plaza Circular
Las verbenas se podrán disfrutar en dos sesiones: a las 20:00 horas y a las 23:00 horas.
Sábado 22: Akerbeltz
Domingo 23: Gautegun
Lunes 24: Sukar
Martes 25: En Esenzia
Miércoles 26: Laprast
Jueves 27: Muxutruk
Viernes 28: La Fania
Sábado 29: Maran DJ (20:00) + Txapela Brava (23:00)
La Pérgola
Los conciertos de La Pérgola comenzarán a las 23:30 horas.
Sábado 22: "Recuerda los 80s y 90s"
Domingo 23: Los Espectros
Lunes 24: Mariachi Imperial Elegancia Mexicana
Martes 25: Asier Bilbao Show
Miércoles 26: Pan con Chile. Noche de boleros
Jueves 27: Agrupación Puertochico. Noche de habaneras
Viernes 28: Amistades Peligrosas
Sábado 29: Nacha Pop
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