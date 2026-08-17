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Zea Mays, Leire Martínez, Bebe, M-Clan... todos los conciertos de Aste Nagusia

Aste Nagusia 2026 llenará Bilbao de música durante toda la semana, con una amplia programación de conciertos repartida por distintos escenarios de la ciudad. Estas son las principales actuaciones, fechas y horarios para disfrutar de la oferta musical de las fiestas.
(Foto de ARCHIVO) Concierto en Aste Nagusia de Bilbao. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE BILBAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/8/2025
Imagen de archivo de un concierto en Abandoibarra. Foto: Europa Press
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EITB

Última actualización

La música será una de las grandes protagonistas de Aste Nagusia 2026, con conciertos programados durante toda la semana en distintos puntos de Bilbao. Las fiestas ofrecerán una programación variada, con propuestas de diferentes estilos y artistas tanto locales como de fuera de Euskal Herria.

Parque Europa

Todos los conciertos del parque Europa comenzarán a las 00:00 horas.

Miércoles 26: Gaztea Gaua, con ETS.

Jueves 27: Walls

Viernes 28: Martin Urrutia

Sábado 29: DJ Guillem Climent y Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox y Lucy Calys

Abandoibarra

Todos los conciertos de Abandoibarra comenzarán a las 23:30 horas.

Sábado 22: Zea Mays

Domingo 23: Leire Martínez

Lunes 24: Mirua

Martes 25: Banda Municipal de Bilbao + Serafín Zubiri

Miércoles 26: Urtz & Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS)

Jueves 27: Bebe

Viernes 28: Cobardes

Sábado 29: M-Clan

Bilborock

Todos los conicertos de la muestra de metal y pop-rock comenzarán a las 20:00 horas. 

Sábado 22: Lorreine + Pablo Ríos

Domingo 23: Darkold + Mandarinas al sol

Lunes 24: Nuzz + Scusi Boys

Martes 25: Izena + Basaki

Miércoles 26: Vulcanizadas + Vittersweet Trio

Jueves 27: Sergio & The Lovers + Iñigo Riki ant the night band

Viernes 28: Ossyris + Stolen Soul

Sábado 29: The Kraven + My Sweet Torment

Kiosko del Arenal

Todos los conciertos tendrán lugar a las 12:00 horas.

Domingo, 23 de agosto: "Zarzuela y grandes clásicos populares". 

Lunes, 24 de agosto: "Arcoíris". 

Martes, 25 de agosto: "De Atxuri al Arenal". 

Miércoles, 26 de agosto: "Nuestro folklore". 

Jueves, 27 de agosto: "Aires de Francia". 

Viernes, 28 de agosto: "Aires de Pamplona". 

Sábado, 29 de agosto: "De Sevilla a Hollywood". 

Domingo, 30 de agosto: "Marchas, pasodobles y más". 

Verbenas en la Plaza Circular

Las verbenas se podrán disfrutar en dos sesiones: a las 20:00 horas y a las 23:00 horas. 

Sábado 22: Akerbeltz

Domingo 23: Gautegun

Lunes 24: Sukar

Martes 25: En Esenzia

Miércoles 26: Laprast

Jueves 27: Muxutruk

Viernes 28: La Fania

Sábado 29: Maran DJ (20:00) + Txapela Brava (23:00)

La Pérgola

Los conciertos de La Pérgola comenzarán a las 23:30 horas. 

Sábado 22: "Recuerda los 80s y 90s"

Domingo 23: Los Espectros

Lunes 24: Mariachi Imperial Elegancia Mexicana

Martes 25: Asier Bilbao Show

Miércoles 26: Pan con Chile. Noche de boleros

Jueves 27: Agrupación Puertochico. Noche de habaneras

Viernes 28: Amistades Peligrosas

Sábado 29: Nacha Pop

Aste Nagusia Bilbao 2026 Bilbao Conciertos Música

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