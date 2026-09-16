Cuatro artistas abandonan la gira de Ed Sheeran en solidaridad con Macklemore
La gira del cantante británico Ed Sheeran por Norteamérica y Suramérica se vio sacudida este martes cuando cuatro de sus artistas teloneros anunciaron su renuncia en solidaridad con el rapero Macklemore, excluido del cartel por sus comentarios a favor de Palestina realizados sobre el escenario.
Horas después de que Sheeran se pronunciara en redes sociales sobre la exclusión de Macklemore y atribuyera la decisión a los promotores de la gira, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas anunciaron en Instagram que abandonaban el tour.
Rowe y Lukas Graham iban a sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses que restan de la gira, mientras que Beoga venía interpretando junto a Sheeran varios temas (algunos coescritos por la banda folk irlandesa) en la parte central de cada concierto.
Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto acompañar a Sheeran en su gira por Suramérica más adelante este año.
"Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos", escribió Finneas en Instagram, donde añadió que se retiraba de las próximas fechas de la gira y expresó su respaldo a Palestina y su pueblo.
Por su parte, los integrantes de Beoga apelaron a la historia de Irlanda para justificar su decisión, señalando que como pueblo irlandés "conocen el colonialismo" de primera mano.
“La decisión de retirar a Maclemore fue de los promotores, no mía”
La salida de estos artistas supone una presión añadida para Sheeran, quien hasta ahora había intentado mantenerse al margen de la política y evitar tomar partido en el conflicto de Gaza, argumentando que sus seguidores no acuden a sus conciertos a escuchar sobre política. Además, quiso dejar claro que “la decisión de retirar a Maclemore fue de los promotores, no mía”.
Asimismo, en su mensaje publicado este martes en Instagram, el cantante confirmó lo que Macklemore ya había denunciado en su propia cuenta, y aseguró que se vio obligado a fijar postura sobre el conflicto, adoptando un tono equidistante.
"Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y dolor causado a ambas partes es una tragedia humana", escribió Sheeran, equiparando la situación a "las demasiadas guerras que hay en el mundo y que no deberían tolerarse".
Sheeran explicó entonces que no quería "usar (su) plataforma profesional para hacer política" y que, aunque respeta a Macklemore por defender abiertamente sus ideas, prefiere emplear su fama "como un lugar seguro, un refugio para mantener la diplomacia y dejar el diálogo abierto".
También subrayó que su prioridad son sus seguidores, así como su equipo de músicos y técnicos que "se ganan la vida" con la gira.
Macklemore, por su parte, evitó culpar directamente a Sheeran, a quien describió como un amigo, y reconoció que este se encontraba en una situación "jodida".
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