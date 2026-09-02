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Silvio Rodríguez actúa en Barcelona antes de llegar a Euskal Herria

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Euskaraz irakurri: Silvio Rodriguezek geldialdia egin du Bartzelonan, Euskal Herrirako bidean

EITB

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El músico cubano ofreció anoche un concierto en el Liceu, previo a sus actuaciones en el Euskalduna de Bilbao los días 12 y 13 de septiembre.  

Silvio Rodríguez actuará en Bilbao en septiembre
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