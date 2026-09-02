El veterano músico Natxo de Felipe ha ofrecido un concierto muy especial, "Abandonatuak", en el Santuario de Arantzazu. Esta cita se enmarca dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián, con la participación y el patrocinio de EITB. Durante la actuación, se han podido escuchar de nuevo, en un formato renovado y eléctrico, temas que nunca encontraron un hueco en los discos de la mítica banda.