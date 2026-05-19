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Silvio Rodríguez actuará en Bilbao en septiembre

Los conciertos del músico cubano serán los días 12 y 13 de septiembre en el palacio Euskalduna.
Silvio Rodriguez EFE
Silvio Rodríguez, en una imagen de archivo. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Silvio Rodríguez Bilbon arituko da irailean
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EITB

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Silvio Rodríguez actuará en el palacio Euskalduna de Bilbao los días 12 y 13 de septiembre. El músico cubano estará acompañado sobre el escenario por una formación integrada por algunos de sus colaboradores habituales (Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés) e interpretará, según la promotora, nuevas composiciones y "canciones fundamentales de su trayectoria".

Rodríguez actuará en ocho ciudades del Estado español dentro de esta gira: Barcelona, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Sevilla, Murcia y Madrid.

Cantautor de los más relevantes de la nueva trova cubana y de la nueva canción iberoamericana de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, tiene más de una veintena de discos publicados, el último titulado 'Quería saber' (2024). 

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