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La ABAO cierra su 74ª temporada con la ópera "Andrea Chénier"

"Andrea Chénier" opera aurkeztu du ABAOk
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ABAOk “Andrea Chénier” operarekin itxiko du denboraldia
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EITB

Última actualización

La ópera de Umberto Giordano será la última obra de la 74ª temporada de la que se harán cuatro representaciones en el palacio Euskalduna los días 23, 26 y 29 de mayo y 1 de junio. La representación de este sábado se podrá ver en directo en ETB2 y ETB ON a partir de las 19:00 horas. 

Palacio Euskalduna Bilbao Música

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