La ópera de Umberto Giordano será la última obra de la 74ª temporada de la que se harán cuatro representaciones en el palacio Euskalduna los días 23, 26 y 29 de mayo y 1 de junio. La representación de este sábado se podrá ver en directo en ETB2 y ETB ON a partir de las 19:00 horas.