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Sun Ra Arkestra calienta Vitoria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sun Ra Arkestraren izpiek Gasteiz argitu dute

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La veterana banda estadounidense encandiló anoche al público en el festival de jazz de Vitoria-Gasteiz, en Mendizorroza. 

Vitoria-Gasteiz Conciertos Festival de Jazz 2025 Música

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