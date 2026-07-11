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Idles, Lily Allen, Dellafuente y Charlotte de Witte se reparten la cabeza de la última noche

El sábado, la música seguirá en Kobetamendi con cuatro cabezas de cartel y otros conciertos interesantes: Aimarz, Barrrk, ZAZ, Cervatana, Interpol, Queralt Lahoz...

Idles actuará en el escenario Nagusia a las 23:00 horas

Última actualización

La última jornada del Bilbao BBK Live, que celebra desde el jueves su 20º aniversario en Kobetamendi, promete diversidad con rock, punk, pop, música urbana y techno de la mano de Idles, Lily Allen, Dellafuente y Charlote de Witte.

La música comenzará a sonar con las propuestas vascas Aimarz y Barrrk, y continuará con una sorpresa desvelada este pasado jueves: detrás de Bigger Splash, misterioso nombre anunciado para las 18:00, está el grupo murciano Arde Bogotá, que debutará en el festival bilbaíno esta última jornada.  

Durante la tarde, se podrá disfrutar de los conciertos de Zaz, Cervatana, Queralt Lahoz y los clásicos Interpol, antes de que comiencen las descargas de Idles (23:00), Lily Allen (00:15), Dellafuente (01:20) y la DJ belga Charlotte de Witte.

Quien se quede con ganas de música podrá disfrutar el domingo en Bilbao de la jornada temática Euskaraz!

Bilbao BBK Live 2026 Conciertos Festivales de música Música

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