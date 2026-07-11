Idles, Lily Allen, Dellafuente y Charlotte de Witte se reparten la cabeza de la última noche

La última jornada del Bilbao BBK Live, que celebra desde el jueves su 20º aniversario en Kobetamendi, promete diversidad con rock, punk, pop, música urbana y techno de la mano de Idles, Lily Allen, Dellafuente y Charlote de Witte.

La música comenzará a sonar con las propuestas vascas Aimarz y Barrrk, y continuará con una sorpresa desvelada este pasado jueves: detrás de Bigger Splash, misterioso nombre anunciado para las 18:00, está el grupo murciano Arde Bogotá, que debutará en el festival bilbaíno esta última jornada.