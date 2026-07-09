Bonnie Tyler, en cinco canciones
El mundo de la música llora la pérdida de Bonnie Tyler, fallecida inesperadamente a los 75 años en Portugal. Tras confirmarse su deceso, las redes sociales y los escenarios se han teñido de luto para despedir a un mito eterno. Repasamos la historia de la diva galesa a través de las cinco canciones clave que definieron la banda sonora de varias generaciones.
1. "Total Eclipse of the Heart" (1983)
Fue su canción más vendida y un fenómeno comercial global. Con esta balada, Tyler lideró las listas de éxitos en Estados Unidos y el Reino Unido de forma simultánea, convirtiéndose en la primera mujer galesa en alcanzar el número uno de la lista Billboard. El tema y su videoclip de estética gótica marcaron la producción musical de esa década.
2. "Holding Out for a Hero" (1984)
Formó parte de la banda sonora de la película Footloose, destacando por su ritmo rápido y arreglos corales. El tema se mantiene vigente en la cultura popular, incluyendo su inclusión en la banda sonora de producciones posteriores como Shrek 2.
3. "It's a Heartache" (1977)
Este sencillo de estilo country-rock supuso su primer éxito internacional y vendió millones de copias en todo el mundo a finales de los años setenta. La grabación sirvió para dar a conocer en el mercado global las características musicales de su voz ronca, permitiéndole dar el salto desde los circuitos locales de Gales a las listas internacionales.
4. "If You Were a Woman (And I Was a Man)" (1986)
Una pieza de rock melódico producida por Desmond Child que cosechó su mayor impacto comercial en las listas europeas. La historia detrás de este tema es clave para la historia de la música: su base rítmica sirvió de plantilla directa para que el propio productor compusiera, meses después, el icónico éxito mundial "You Give Love a Bad Name" de la banda Bon Jovi.
5. "Lost in France" (1976)
El sencillo debut que cambió el rumbo de su carrera al meterla por primera vez en el Top 10 de las listas británicas y otorgarle su primer disco de plata. Esta pieza es la llave que abrió su trayectoria discográfica: gracias a ella logró salir del anonimato de los pequeños clubs de Gales para iniciar su despegue comercial definitivo en la industria.
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