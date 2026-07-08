2 de agosto
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Glad Is The Day vuelve en su décima edición con Lup, Maruxak y Safety Pins

El festival, diurno y gratuito, ofrecerá conciertos, sesiones de DJ, picnics, un mercadillo y actividades infantiles de 12:00 a 21:00 en el parque Cristina-Enea de San Sebastián.
Glad Is The Day
Glad Is The Day 2025
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EITB

Última actualización

 

El 2 de agosto, más de 15 grupos y artistas participarán entre las 12:00 y las 21:00 horas en el parque Cristina Enea de San Sebastián en la décima edición del festival Glad Is The Day, un festival diurno con entrada gratuita.

Además del concierto, las y los asistentes podrán participar en un mercadillo con 65 puestos en un festival que recuerda en su nombre a la militante ecologista Gladys del Estal, asesinada en 1979 durante una protesta antimilitarista y antinuclear en Tudela.

Pasarán por el escenario principal los donostiarras Lup, Geminiss, Ruinosa y Las Stippers de Rahola, Perfecto Miserable, The Safety Pins, los mexicanos Sonido Gallo Negro y Maruxak, mientras que en el escenario Ruina Sónica acogerá a Adur, Maleza – Siano B2B Melina, Telmo Trenor, Space Surimi, Somadamantina, Baetchu, Amaia Yaniz y Lechuga Zafiro. 

Donostia-San Sebastián Conciertos Música

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