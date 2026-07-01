El cineasta Oskar Alegría ilustra la canción “Gertuegi”, de Maite Larburu
El cineasta Oskar Alegria (“Emak bakia”, “Zumiriki”, “Zinzindurrunkarratz”) ha aportado su particular mirada a la canción “Gertuegi”, uno de los temas incluido en “Maizter” (2025), último disco de la música hernaniarra Maite Larburu.
Oskar Alegria firma el vídeo sobre música, letras y voz de Maite Larburu y arreglos electrónicos de Vega Montero.
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