El cineasta Oskar Alegría ilustra la canción “Gertuegi”, de Maite Larburu

El cineasta Oskar Alegria (“Emak bakia”, “Zumiriki”, “Zinzindurrunkarratz”) ha aportado su particular mirada a la canción “Gertuegi”, uno de los temas incluido en “Maizter” (2025), último disco de la música hernaniarra Maite Larburu.

Oskar Alegria firma el vídeo sobre música, letras y voz de Maite Larburu y arreglos electrónicos de Vega Montero.