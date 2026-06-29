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Belako aplaza el lanzamiento de su nuevo disco a marzo de 2027

La banda vizcaina ha explicado que se encuentra ante "un disco muy importante" para los miembros del equipo y quiere acabarlo con calma. Este aplazamiento obliga al cuarteto a reagendar los conciertos que habían previsto dar a partir del 16 de octubre.
Belako
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EITB

Última actualización

El  cuarteto vizcaino Belako ha anunciado este lunes el aplazamiento del lanzamiento de su nuevo disco a marzo de 2027. A raíz del retraso, también han reagendado los conciertos que tenían previstos dar a partir del 16 octubre y han anunciado las nuevas fechas y lugares. Hasta la llegada del nuevo disco, solo los podremos ver en festivales de Euskal Herria y Europa.

Han pasado ya 3 años desde que Belako publicara Sigo regando, su anterior disco, por lo que sus seguidores esperan con ansia tanto el siguiente trabajo como la gira de presentación.

En abril, la banda de Mungia anunció nuevo disco y una gran gira para este otoño. No obstante, los integrantes del grupo quieren trabajar este disco con más mimo. En la nota enviada a medios, han explicado que se encuentran "ante un disco muy importante" y que quieren "acabarlo con calma". El sello Montgrí será el encargado de publicar este nuevo trabajo. 

Junto con el lanzamiento del disco, también se han retrasado los conciertos de la gira de presentación del mismo. Las entradas para los nuevos días están a la venta en www.belako.net y en las webs de las salas. En el comunicado enviado el grupo afirma que las entradas compradas anteriormente seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, aunque existe la posibilidad de devolución durante los próximos 15 días si se solicita.

Estos son los lugares y fechas de sus próximos bolos:

2026

  • 17/09 Hamburg - Reeperbahn
  • 18/09 Kalbe - Unordnungsamt der Stadt Kalbe
  • 19/09 Berlin - Schokoladen
  • 03/10 Bermeo - Xixili Festibala

2027

  • 09/04 Gasteiz - Jimmy Jazz (+ Aiko el grupo)
  • 10/04 Oviedo - Gong
  • 23/04 Lugo - Club Clavicémbalo
  • 24/04 Vigo - Sala MasterClub
  • 07/05 Santiago - Capitol
  • 08/05 Boiro - A Pousada da Galiza
  • 09/05 Cambiados - Krazzy Kray
  • 14/05 UK - TBA
  • 21/05 Madrid - Sound Isidro Shoko
  • 22/05 Festival - TBA
  • 27/05 Bilbao - Kafe Antzokia
  • 29/05 Donostia - Dabadaba
  • 30/05 Donostia - Dabadaba
  • 02/07 Festival - TBA
  • 18/09 Festival - TBA
  • 15/10 Badajoz - Teatro Off Cultura
  • 16/10 Cáceres - Cáceres Underground Weekend
  • 30/10 Barcelona - La Nau
  • 11/11 Sevilla - Sala X
  • 12/11 Granada - Planta Baja
  • 13/11 Festival - TBA
  • 26/11 Huesca - El Veintiuno
  • 27/11 Festival - TBA 
  • 03/12 Lleida - Tocata
  • 04/12 Badalona - Estraperlo
Música Mungia Música

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