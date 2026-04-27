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Belako anuncia nuevo disco y gira de 30 conciertos

Tres años después, el grupo de Mungia publicará nuevo disco el 2 de octubre, y lo presentará en Euskal Herria, México, Alemania, Galicia, Cataluña…
Belako
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EITB

Última actualización

Tres años después de publicar Sigo regando, su anterior trabajo, Belako anuncia un nuevo disco. El grupo de Mungia ha estado el mes pasado en la ciudad inglesa de Brighton, dando forma al que será su sexto lanzamiento discográfico. El resultado se podrá escuchar el 2 de octubre, y la gira de presentación comenzará un poco antes, el 17 de septiembre, en Hamburgo.

Belako estará presentando el disco, cuyo título es aún desconocido, al menos hasta enero de 2027 en Madrid, y pasará por Berlín, México, Galicia, Salamanca, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Sevilla, entre otros lugares.

Después de Seguir regando, Belako publicó en noviembre de 2024 “Deus ex machina”, una canción junto a Anari, y el año pasado han visitado Reino Unido, Francia y México.

Gira Belako 2026/2027
Música Música vasca Música

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