Zetak traslada "Mitoaroa III" al centro de Bilbao
Algunos y algunas personajes de Mitoaroa III se han asomado a la Gran Vía de Bilbao para ofrecer una pequeña muestra del espectáculo que Zetak celebrará en San Mamés los días 19 y 20 de junio.
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"Mitoaroa III" será un espectáculo "futurista y reivindicativo"
Zetak ha comparecido hoy en Bilbao para presentar algunos detalles del espectáculo “Mitoaroa III”, que el grupo desarrollará los días 19 y 20 de junio en San Mamés.
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El tenor donostiarra representará en el Liceu la ópera basada en la novela de Goethe, entre el 2 y el 17 de mayo . Antes, el 19 de abril, participará en una gala lírica en el mismo espacio junto a la soprano sudafricana Pretty Yende. Además, Anduaga está nominada a los premios Talia de la Academia Española de las Artes Escénicas como mejor intérprete masculino de lírica por su trabajo en la ópera La sonnambula.
El dúo Pantxoa eta Peio realizará una última gira de despedida antes de sus conciertos de despedida
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