Zetak traslada "Mitoaroa III" al centro de Bilbao

El tenor donostiarra representará en el Liceu la ópera basada en la novela de Goethe, entre el 2 y el 17 de mayo . Antes, el 19 de abril, participará en una gala lírica en el mismo espacio junto a la soprano sudafricana Pretty Yende. Además, Anduaga está nominada a los premios Talia de la Academia Española de las Artes Escénicas como mejor intérprete masculino de lírica por su trabajo en la ópera La sonnambula.