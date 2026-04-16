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Zetak traslada "Mitoaroa III" al centro de Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zetakek Bilbo erdialdera eraman du "Mitoaroa III"

Última actualización

Algunos y algunas personajes de Mitoaroa III se han asomado a la Gran Vía de Bilbao para ofrecer una pequeña muestra del espectáculo que Zetak celebrará en San Mamés los días 19 y 20 de junio. 

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El tenor donostiarra representará en el Liceu la ópera basada en la novela de Goethe, entre el 2 y el 17 de mayo . Antes, el 19 de abril, participará en una gala lírica en el mismo espacio junto a la soprano sudafricana Pretty Yende. Además, Anduaga está nominada a los premios Talia de la Academia Española de las Artes Escénicas como mejor intérprete masculino de lírica por su trabajo en la ópera La sonnambula. 

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