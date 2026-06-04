La sala Atabal de Biarriz ha acogido esta tarde el acto de entrega de la décima edición de los premios Musika Bulegoa. Los galardonados han sido las últimas publicaciones de Olaia Inziarte, Jon Sáenz, Maite Ruiz de Erentxun, Sara Zozaya, Maite Larburu, Izaki Gardenak, Ezezez, Ødei y Xabi Aburruzaga, así como el periodista Javier Corral “Jerry” y el músico Fermin Muguruza.

Un jurado profesional ha escogido, entre las publicaciones y creaciones musicales de 2025 inscritas para los premios, los últimos trabajos de Olaia Inziarte (el disco Zerrautsa), Jon Sáenz (la ópera experimental Exodus), Maite Ruiz de Erentxun (el disco Maite Ruiz de Erentxun), Sara Zozaya (el EP atta), Maite Larburu (el disco Maizter), Izaki Gardenak (el disco Sitsak), Ezezez (el disco Kabakriba) y Ødei (el disco Goizegi hiltzeko). El jurado ha estado formado por el periodista de ORAIN Natxo Velez, Ane Zabala, François Maton, Jaione Martiarena, Geraldine Ramirez, Artur Estrada, Haizea Huegun e Iñigo Irazoki.

Por su parte, el Premio del Público ha sido para Xabi Aburruzaga por su disco Bask, mientras que el Premio de Música Etxepare Euskal Institutua le ha sido otorgado a Fermin Muguruza “por su contribución a la difusión internacional de la música vasca y del euskera”. El comité de selección para este último premio ha estado integrado por las personas galardonadas en ese apartado en las tres últimas ediciones, Oreka TX, Euskal Barrokoensemble e IZARO, junto a Etxepare.

La junta directiva de Musika Bulegoa, finalmente, ha otorgado el Premio de Honor EHMBE al periodista Javier Corral “Jerry”, “por su larga trayectoria en el periodismo musical y su contribución a la difusión de la música vasca”.

Las autoras y los autores de los trabajos premiados por el jurado y el galador del Premio de Música Etxepare Euskal Institutua recibirán 2000 euros y una escultura de Fernando Mikelarena y el ganador del Premio del Público 1000 euros, mientras que el Premio de Honor EHMBE carece de dotación económica.