Musika Bulegoa Sariek euskal musikaren sormenerako gaitasuna goretsi dute
Biarrizko Atabal aretoak Musika Bulegoa sarien hamargarren edizioaren banaketa ekitaldia hartu du gaur, eta Olaia Inziarte, Jon Sáenz, Maite Ruiz de Erentxun, Sara Zozaya, Maite Larburu, Izaki Gardenak, Ezezez, Ødei eta Xabi Aburruzaga musikari eta taldeek iaz argitaratutako lanak zein Javier Corral “Jerry” kazetariak eta Fermin Muguruzak beren ibilbidean egindako bidea saritu dituzte bertan.
Epaimahai profesionalak Olaia Inziarte (Zerrautsa diskoa), Jon Sáenz (Exodus opera esperimentala), Maite Ruiz de Erentxun (Maite Ruiz de Erentxun diskoa), Sara Zozaya (atta EPa), Maite Larburu (Maizter diskoa), Izaki Gardenak (Sitsak diskoa), Ezezez (Kabakriba diskoa) eta Ødei (Goizegi hiltzeko diskoa) musikari eta taldeek 2025ean kaleratutako lanak saritu ditu. Natxo Velez ORAINeko kazetariak, Ane Zabalak, François Matonek, Jaione Martiarenak, Geraldine Ramirezek, Artur Estradak, Haizea Huegunek eta Iñigo Irazokik osatu dute epaimahai hori.
Publikoaren saria, berriz, Xabi Aburruzagak jaso du Bask diskoagatik, eta Etxepare Euskal Institutuaren Musika Saria Fermin Muguruzari eman diote, “euskal musika eta euskara nazioartean zabaltzeko egindako ekarpenagatik”. Hautaketa batzordea azken hiru urteetako saridunek osatu dute, Oreka TXk, Euskal Barrokensemblek eta Izarok, Etxepare Euskal Institutuarekin batera.
EHMBE Ohorezko saria, Musika Bulegoaren zuzendaritza batzordeak hala erabakita, Javier Corral “Jerry” kazetariak jaso du. Musika kazetaritzan egindako ibilbide luzea eta euskal musikaren zabalkundean egindako ekarpena aitortu nahi izan dute Musika Bulegoaren zuzendaritzako kideek.
Zortzi lan saridunen egileek eta Etxepare Euskal Institutuaren Musika sariaren irabazleek 2.000 euro eta Fernando Mikelarena eskultorearen lan bana eramango dute; Publikoaren sariaren irabazleak, 1.000 euro, eta EHMBE Ohorezko sariak ez du diru ekarpenik.
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