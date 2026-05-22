Fontaines DC actuará en Pamplona el 13 de agosto

El grupo irlandés Fontaines D.C. actuará en Pamplona el 13 de agosto. Las entradas para el concierto, que tendrá lugar en la Ciudadela, se pondrán a la venta el viernes, 29 de mayo, aunque se pondrá en marcha una preventa el jueves 28 de mayo a las 11 horas para quienes se den de alta en la web del grupo.

El quinteto de Dublín ha publicado cuatro discos que mezclan post-punk, indie rock, folk irlandés, pop, punk rock y electrónica, y encabeza festivales en todo el mundo.