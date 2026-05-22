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Fontaines DC actuará en Pamplona el 13 de agosto

El grupo irlandés tocará en la Ciudadela de la capital navarra. Las entradas se pondrán a la venta el viernes, 29 de mayo.
Fontaines DC
Euskaraz irakurri: Fontaines DC taldeak Iruñean joko du abuztuaren 13an
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EITB

Última actualización

El grupo irlandés Fontaines D.C. actuará en Pamplona el 13 de agosto. Las entradas para el concierto, que tendrá lugar en la Ciudadela, se pondrán a la venta el viernes, 29 de mayo, aunque se pondrá en marcha una preventa el jueves 28 de mayo a las 11 horas para quienes se den de alta en la web del grupo.

El quinteto de Dublín ha publicado cuatro discos que mezclan post-punk, indie rock, folk irlandés, pop, punk rock y electrónica, y encabeza festivales en todo el mundo.  

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