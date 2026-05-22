Fontaines DC actuará en Pamplona el 13 de agosto
El grupo irlandés Fontaines D.C. actuará en Pamplona el 13 de agosto. Las entradas para el concierto, que tendrá lugar en la Ciudadela, se pondrán a la venta el viernes, 29 de mayo, aunque se pondrá en marcha una preventa el jueves 28 de mayo a las 11 horas para quienes se den de alta en la web del grupo.
El quinteto de Dublín ha publicado cuatro discos que mezclan post-punk, indie rock, folk irlandés, pop, punk rock y electrónica, y encabeza festivales en todo el mundo.
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El festival de música, anunciado para los días 5 y 6 de junio en el antiguo campo de fútbol de Urduliz, ha sido aplazado “debido a imprevistos y trabas técnico-administrativas de última hora ajenas a la organización”. Estaban anunciados, entre otros grupos, Cockney Rejects, Biznaga, Sua, Arene 6, Anestesia, Kaleko Urdangak y Hell Beer Boys.
El festival En Vivo de Pamplona ya tiene horarios
El 5 y el 6 de junio, la Ciudadela de la capital navarra servirá de escenario para ETS, Süne, Nil Moliner, La M.O.D.A. y Janus Lester. Consulta los horarios de los conciertos.
El festival Haziberri de Gernika contará con Silvia Pérez Cruz, Gari y Esanezin
La sexta edición del festival tendrá lugar el 15 de julio en el Parque de los Pueblos de Europa. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles, 20 de mayo.
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