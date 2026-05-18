Natxo de Felipe recuperará las canciones “abandonadas” de Oskorri en la Quincena Musical
Once años después del adiós de Oskorri, De Felipe y Kuarteto Philiperena ofrecerán un concierto en Arantzazu el día 20 de agosto, en el ciclo Quincena Andante. Las entradas para los conciertos de la Quincena Musical se pondrán a la venta mañana, 19 de mayo.
La Quincena Musical de San Sebastián ofrecerá conciertos de todo tipo y condición entre los días 2 y 30 de agosto, en su 87ª edición; el tenor peruano Juan Diego Florez inaugurará una programación en la que le darán el relevo, entre otros muchos nombres, Grigory Sokolov, Daniel Harding, Julia Hagen, Eva Yerbabuena, la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán y Juanjo Mena, en la temporada de su retirada, con el concierto Arriaga harrigarria.
87ª EDICIÓN
Juan Diego Flórez, Sokolov y Juanjo Mena, en la Quincena Musical de San Sebastián
El tenor peruano inaugurará el festival el 2 de agosto con un programa construido sobre piezas de ópera italiana y francesa, zarzuela y música sudamericana; el pianista interpretará en esta ocasión obras de Beethoven y Schubert; y el maestro vitoriano dirigirá el concierto “Arriaga harrigarria”.
La Quincena Andante, que lleva el festival a localidades de Gipuzkoa, Araba, Navarra y Lapurdi, volverá a Arantzazu, además de Chillida Leku, Senpere y Hondarribia. Será en Oñati (20 de agosto, 19:00) donde Natxo de Felipe regresará a los escenarios con un proyecto propio, 11 años después del adiós definitivo de Oskorri.
En “Abandonatuak”, que cuenta con el apoyo de EITB, De Felipe rescatará algunas canciones inéditas de Oskorri acompañado de Kuarteto Philiperena.
Por otro lado, la 87ª Quincena Musical contará con los siguientes ciclos: Música Antigua y Música de Cámara en el Museo San Telmo; Órgano, Música Contemporánea, Tabakalera Dantzan, Jóvenes Intérpretes, Jornada Inaugural y Quincena Infantil.
Las entradas para los conciertos de la Quincena Musical se pondrán a la venta este martes, 19 de mayo, a las 11:30 en la web del festival y las taquillas del Kursaal y el teatro Victoria Eugenia.
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