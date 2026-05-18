La Quincena Andante, que lleva el festival a localidades de Gipuzkoa, Araba, Navarra y Lapurdi, volverá a Arantzazu, además de Chillida Leku, Senpere y Hondarribia. Será en Oñati (20 de agosto, 19:00) donde Natxo de Felipe regresará a los escenarios con un proyecto propio, 11 años después del adiós definitivo de Oskorri.

En “Abandonatuak”, que cuenta con el apoyo de EITB, De Felipe rescatará algunas canciones inéditas de Oskorri acompañado de Kuarteto Philiperena.

Por otro lado, la 87ª Quincena Musical contará con los siguientes ciclos: Música Antigua y Música de Cámara en el Museo San Telmo; Órgano, Música Contemporánea, Tabakalera Dantzan, Jóvenes Intérpretes, Jornada Inaugural y Quincena Infantil.

Las entradas para los conciertos de la Quincena Musical se pondrán a la venta este martes, 19 de mayo, a las 11:30 en la web del festival y las taquillas del Kursaal y el teatro Victoria Eugenia.