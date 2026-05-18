Quincena Musical
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Natxo de Felipe recuperará las canciones “abandonadas” de Oskorri en la Quincena Musical

Once años después del adiós de Oskorri, De Felipe y Kuarteto Philiperena ofrecerán un concierto en Arantzazu el día 20 de agosto, en el ciclo Quincena Andante. Las entradas para los conciertos de la Quincena Musical se pondrán a la venta mañana, 19 de mayo. 

Natxo de Felipe "Abandonatuak"

Natxo de Felipe

Euskaraz irakurri: Natxo de Felipek Oskorriren kantu “abandonatuak” berreskuratuko ditu Musika Hamabostaldian

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La Quincena Musical de San Sebastián ofrecerá conciertos de todo tipo y condición entre los días 2 y 30 de agosto, en su 87ª edición; el tenor peruano Juan Diego Florez inaugurará una programación en la que le darán el relevo, entre otros muchos nombres, Grigory Sokolov, Daniel Harding, Julia Hagen, Eva Yerbabuena, la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán y Juanjo Mena, en la temporada de su retirada, con el concierto Arriaga harrigarria

La Quincena Andante, que lleva el festival a localidades de Gipuzkoa, Araba, Navarra y Lapurdi, volverá a Arantzazu, además de Chillida Leku, Senpere y Hondarribia. Será en Oñati (20 de agosto, 19:00) donde Natxo de Felipe regresará a los escenarios con un proyecto propio, 11 años después del adiós definitivo de Oskorri.

En “Abandonatuak”, que cuenta con el apoyo de EITB, De Felipe rescatará algunas canciones inéditas de Oskorri acompañado de Kuarteto Philiperena.

Por otro lado, la 87ª Quincena Musical contará con los siguientes ciclos: Música Antigua y Música de Cámara en el Museo San Telmo; Órgano, Música Contemporánea, Tabakalera Dantzan, Jóvenes Intérpretes, Jornada Inaugural y Quincena Infantil.

Las entradas para los conciertos de la Quincena Musical se pondrán a la venta este martes, 19 de mayo, a las 11:30 en la web del festival y las taquillas del Kursaal y el teatro Victoria Eugenia. 

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