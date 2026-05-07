EHZ, Euskal Herria Zuzenean, se celebrará los días 26, 27 y 28 de junio en la localidad bajonavarra de Arberatze-Zilhekoa, 30 años después de que el festival arrancara en Arrosa en 1996. La organización ha desglosado la programación en nota de prensa, y el cartel queda así:

VIERNES: Acidulent – Ixabe – Jean-Paul Groove – Ketekalles – L’Entourloop – Niko Etxart eta Hapa Hapa – Siwanaba DJ – Tekmao – Xak – Ztah

SÁBADO: Anestesia – Bele – Berdinki Zirkus – Bertso Musikatua – Bide Bakarra – Bilaka – Bonnie Spacey – Cordcore – DAM – Dena – Gaizka Chamizo & 2 Zaldi – Gilkitxaro – Yard – Jonkass – La Chorba de Raouf – La Patina – Libertivore – Matah – Merina Gris – Niña Coyote eta Chico Tornado – RTZ Kolektiboa – Zpeiz Mukak

DOMINGO: Batcharte – Acto – Esacto’Lido – Imarhan – Kospeistar Orkestra – Les Cuisinières – Maitane Sarralde – Marabiyak – Moonlight Benjamin – Martzelina – Olaya Sound System – Pambele – Silitia – Skabidean – Snapped Ankles – Terestesa – Txingili’k – Zigante Gaitero – EHLGren zikiroa

Además, en el colegio de Arberatze abordarán en diferentes charlas temas como las estrategias comunicativas de la extrema derecha y la batalla cultural, la transición de menores transgénero, la gordofobia, la soberanía tecnológica, la militancia a través del arte, la relación entre pesticidas y quimioterapia, el lugar que el euskera toma en las pantallas...

La zona infantil ofrecerá el sábado y el domingo hinchables, juegos y otras animaciones, y el 28 de junio se celebrará un acto artístico conmemorativo del 30º aniversario.

El bono de tres días está a la venta por 63 euros, y también se pueden adquirir entradas de día a día (viernes 25 €, sábado 27 € y domingo 18 €).

Las personas que quieran colaborar con el festival en tareas de circulación, comida, seguridad o la brigada verde tienen a su disposición a partir del 17 de junio el formulario para inscribirse.