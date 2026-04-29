El festival En Vivo de Pamplona cierra el cartel con ETS

El festival En Vivo ha cerrado su cartel con ETS, que viene de anunciar tres conciertos en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz para marzo de 2027, y ha presentado du distrinución por días.

El festival se celebrará los días 5 y 6 de junio en La Ciudadela de Pamplona, y el primer día estará encabezado por el grupo burgalés La M.O.D.A., al que acompañarán León Benavente, Sidonie, Jumelage y Virginia Saintt.

El sábado 6 de junio actuarán ETS (En Tol Sarmiento), Nil Moliner, Janus Lester, Süne,, Lisasinson, Mon Dvy y Sara Goxua.

El festival, organizado por Last Tour, ha activado una preventa para las y los clientes de Laboral Kutxa, y el público general podrá comprar sus entradas desde el 1 de mayo hasta el 4 a 40 euros (+ “gastos de gestión”) y a partir de ese día a 45 euros (+ “gastos de gestión”). Los bonos, por su parte, están a la venta por 75 euros (+ “gastos de gestión”).