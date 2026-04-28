13 de marzo
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ETS hará un tercer concierto en el Buesa tras agotar dos fechas

El grupo alavés ofrecerá el espectáculo “Etxean” en Vitoria-Gasteiz también el 13 de marzo, después de vender 30 000 entradas en 24 horas para los conciertos de los días 19 y 20 de marzo. Las entradas están ya a la venta.

ETS
Euskaraz irakurri: ETSk hirugarren kontzertu bat emango du Buesan, bi data agortu ostean
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EITB

Última actualización

El grupo ETS, En Tol Sarmiento, ha agotado en 24 horas las 30 000 entradas puestas a la venta este lunes para el espectáculo "Etxean" en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz los días 19 y 20 de marzo de 2027, y ha anunciado una tercera fecha el día 13 de marzo. 

Las entradas están ya a la venta. 

Tras congregar el año pasado a 45 000 personas en tres conciertos en el BEC y actuar recientemente en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid, ETS ha adelantado que "Etxean" será un nuevo espectáculo en el que el escenario ocupará el centro del pabellón. 

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Conciertos Vitoria-Gasteiz Música

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