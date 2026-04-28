ETS hará un tercer concierto en el Buesa tras agotar dos fechas

El grupo ETS, En Tol Sarmiento, ha agotado en 24 horas las 30 000 entradas puestas a la venta este lunes para el espectáculo "Etxean" en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz los días 19 y 20 de marzo de 2027, y ha anunciado una tercera fecha el día 13 de marzo.

Las entradas están ya a la venta.

Tras congregar el año pasado a 45 000 personas en tres conciertos en el BEC y actuar recientemente en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid, ETS ha adelantado que "Etxean" será un nuevo espectáculo en el que el escenario ocupará el centro del pabellón.

