Marte Lasarte, Merina Gris, BARRRK, Mala Gestión, Alai, zeatikez, Rüdiger, Mursego y Gailu, en el festival Boga Boga de San Sebastián

El festival Boga Boga de San Sebastián celebrará una nueva edición entre los días 11 y 13 de septiembre. El cartel, presenta, entre otros, a Marte Lasarte, Merina Gris, BARRRK, Mala Gestión, Alai, zeatikez, Rüdiger, Mursego y Gailu.

Alice Phoebe Lou, Ana Roxanne, Bodega, Cervatana, Juan Tatorri, Julia Sabaté, Kulata, Llúcia Pla, Lorea Argarate, MYD, Rachid B, Remei de Ca La Fresca, Rubio, Sébastien Tellier eta Yung Prado ere bertan izango dira.

Además, también estarán en el festival Alice Phoebe Lou, Ana Roxanne, Bodega, Cervatana, Juan Tatorri, Julia Sabaté, Kulata, Llúcia Pla, Lorea Argarate, MYD, Rachid B, Remei de Ca La Fresca, Rubio, Sébastien Tellier y Yung Prado.

Los conciertos del palacio Miramar están distribuidos de la siguiente manera.

Viernes 11 de septiembre – Jardines de Miramar (desde las 18:00 h)

MURSEGO

BODEGA

ALICE PHOEBE LOU

RACHID B

CERVATANA

LLÚCIA PLA

Sábado 12 de septiembre –Jardines de Miramar (desde las18:00 h)

RUBIO

MERINA GRIS

SÉBASTIEN TELLIER

ANA ROXANNE

MYD

ALAI

Los bonos se pueden comprar ya a 60 euros, mientras que las entrada de día cuestan 35 euros.