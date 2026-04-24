Marte Lasarte, Merina Gris, BARRRK, Mala Gestión, Alai, zeatikez, Rüdiger, Mursego y Gailu, en el festival Boga Boga de San Sebastián
El festival Boga Boga de San Sebastián celebrará una nueva edición entre los días 11 y 13 de septiembre. El cartel, presenta, entre otros, a Marte Lasarte, Merina Gris, BARRRK, Mala Gestión, Alai, zeatikez, Rüdiger, Mursego y Gailu.
Alice Phoebe Lou, Ana Roxanne, Bodega, Cervatana, Juan Tatorri, Julia Sabaté, Kulata, Llúcia Pla, Lorea Argarate, MYD, Rachid B, Remei de Ca La Fresca, Rubio, Sébastien Tellier eta Yung Prado ere bertan izango dira.
Además, también estarán en el festival Alice Phoebe Lou, Ana Roxanne, Bodega, Cervatana, Juan Tatorri, Julia Sabaté, Kulata, Llúcia Pla, Lorea Argarate, MYD, Rachid B, Remei de Ca La Fresca, Rubio, Sébastien Tellier y Yung Prado.
Los conciertos del palacio Miramar están distribuidos de la siguiente manera.
Viernes 11 de septiembre – Jardines de Miramar (desde las 18:00 h)
- MURSEGO
- BODEGA
- ALICE PHOEBE LOU
- RACHID B
- CERVATANA
- LLÚCIA PLA
Sábado 12 de septiembre –Jardines de Miramar (desde las18:00 h)
- RUBIO
- MERINA GRIS
- SÉBASTIEN TELLIER
- ANA ROXANNE
- MYD
- ALAI
Los bonos se pueden comprar ya a 60 euros, mientras que las entrada de día cuestan 35 euros.
Te puede interesar
Iñigo Etxezarreta: “En el futuro, habrá diferentes formatos de ETS”
El grupo alavés ETS ofrecerá este sábado en Madrid el concierto “Bihotzen konkista”, tanto ante las 16 000 personas que llenarán el Movistar Arena como ante quienes se conecten al concierto a través de ETB1 y ETB ON. Antes de la cita, hemos charlado largo y tendido con el cantante, guitarrista y cabeza visible del grupo, Iñigo Etxezarreta.
El Bilbao BBK Live llega a Durango de la mano de Mujeres, Kiliki, Los Fresones Rebeldes, Pi L.T. y Olatz Salvador
El sábado 30 de mayo más de diez grupos ofrecerán conciertos de acceso en la localidad vizcaína desde las 13:00 hasta las 23:00.
El dúo Pantxoa eta Peio recibirá el premio Adarra
Los pioneros recogerán el galardón otorgado por el Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura el 21 de junio en el teatro Victoria Eugenia, tras lo que ofrecerán un concierto.
Pello Reparaz sale a la calle a cantar en la presentación del espectáculo "Mitoaroa III" en Bilbao
El cantante de Zetak ha cantado las canciones "Begi beltz", "Hileta kantu nafarra" y "Itzulera".
"Mitoaroa III" será un espectáculo "futurista y reivindicativo"
Zetak ha comparecido hoy en Bilbao para presentar algunos detalles del espectáculo “Mitoaroa III”, que el grupo desarrollará los días 19 y 20 de junio en San Mamés.
Zetak traslada "Mitoaroa III" al centro de Bilbao
Algunos y algunas personajes de Mitoaroa III se han asomado a la Gran Vía de Bilbao para ofrecer una pequeña muestra del espectáculo que Zetak celebrará en San Mamés los días 19 y 20 de junio.
Un jurado de EE. UU. declara que Live Nation y Ticketmaster operan como un monopolio sobre el mercado de conciertos
El juez que presidió el juicio durante cinco semanas dictaminará qué castigo se aplica a las empresas: multas, compensaciones o cambios forzosos en su modelo de negocio. Live Nation se defiende alegando que “no es ilegal ser grande ni exitoso”.
Xabier Anduaga interpretará en Barcelona la ópera "Werther" de Massenet
El tenor donostiarra representará en el Liceu la ópera basada en la novela de Goethe, entre el 2 y el 17 de mayo . Antes, el 19 de abril, participará en una gala lírica en el mismo espacio junto a la soprano sudafricana Pretty Yende. Además, Anduaga está nominada a los premios Talia de la Academia Española de las Artes Escénicas como mejor intérprete masculino de lírica por su trabajo en la ópera La sonnambula.
El dúo Pantxoa eta Peio realizará una última gira de despedida antes de sus conciertos de despedida
Antes de los últimos recitales en el BEC los días 9 y 10 de enero de 2027, el histórico dúo ofrecerá cinco conciertos en el barrio de Santutxu en Bilbao (9 de mayo), el palacio Baluarte de Pamplona (24 de mayo), Lesaka (5 de septiembre), Bergara (16 de septiembre) y el polideportivo Lauga en Baiona (11 de diciembre).