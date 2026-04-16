Un jurado de Estados Unidos ha determinado este miércoles que la promotora Live Nation y la ticketera Ticketmaster han operado como un monopolio en su dominio de la industria de eventos en vivo y de la venta de entradas en el país norteamericano.

Según la demanda, Live Nation controla al menos el 80 % de la venta de entradas en las principales salas de conciertos del país norteamericano; gestiona directamente a más de 400 artistas; y solo en EE. UU. controla más del 60 % de las promociones de conciertos y posee o controla más del 60 % de los grandes anfiteatros.

La decisión se produce tras un largo juicio en un tribunal federal de Nueva York que ha incluido el testimonio de altos ejecutivos de las industrias de la música y el entretenimiento, si bien el magistrado Arun Subramanian celebrará ahora un segundo juicio para decidir qué medidas se justifican: multas, compensaciones o cambios forzosos en su modelo de negocio.

El Departamento de Justicia de EE. UU. y unas 40 fiscalías estatales presentaron en 2024 una demanda civil antimonopolio en Nueva York por "monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados", y buscaban una ruptura entre las empresas, a las que hacían responsables del alza de precios en el sector de la música en vivo.

La promotora Live Nation ha rechazado el veredicto en un comunicado en el que ha indicado que planea apelar "cualquier fallo desfavorable" en las mociones pendientes. Además, el gigante del entretenimiento se defendió señalando no es ilegal ser "grande" ni "exitoso", según recoge la revista Variety.