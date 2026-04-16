Live Nationek eta Ticketmasterrek kontzertuen merkatuan monopolioa ezarri dutela ebatzi du AEBko epaimahai batek

Bost astez epaiketa gidatu duen epaileak enpresek zer zigor jasoko duten zehaztu beharko du orain: isunak, kalte ordainak edo negozio eredua aldatzeko eginbideak. Live Nationek adierazi du “handia eta arrakastatsua izatea” ez dela legez kanpokoa. 

Live Nation eta Ticketmaster enpresen logoak. Argazkia: Efe.
AEBko epaimahai batek Live Nation enpresa sustatzaileak eta Ticketmaster sarrera-saltzaileak monopolioa ezarri dutela ebatzi du, kontzertuen industrian eta berorietarako sarreren salmentan monopolio gisa jardun baitute herrialde horretan.

Eskearen arabera, Live Nationek AEBko areto nagusietako sarrera salmenten % 80 du kontrolpean; 400 artista baino gehiago kudeatzen ditu; eta, AEBn soilik, kontzertuen sustapenen % 60 darabil eta areto handien % 60 baino gehiagoren jabea da.

Epaiketa luzea egin dute New Yorkeko auzitegi federalean, epaia eman aurretik, eta musikaren eta entretenimenduaren industriaren exekutibo handiek eman dute lekukotasuna auzibidean. Orain, Arun Subramanian epaileak bigarren epaiketa bat egingo du, enpresoi zer neurri ezartzen zaizkien erabakitzeko: isunak, kalte ordainak edo negozio ereduak aldarazteko jarraibideak. 

AEBko Justizia Departamentuak eta 40 estatu fiskaltzak monopolioaren aurkako salaketa zibila jarri zuten New Yorken 2024an, enpresa horiei “monopolioa ezartzea eta merkatuan lehiakortasuna eragozten duten legez kanpoko beste jardunbide batzuk izatea” leporatuta, eta enpresa horien arteko lotura apurtzeko asmoa azaldu zuten, zuzenekoen sektorean prezioak igotzen zituztela iritzita. 

Live Nationek ebazpenaren aurka egin du ohar batean, eta adierazi du helegiteak jarriko dituela “aurkako edozein epairen aurka”. Gainera, entretenimenduaren merkatuko erraldoiak esan du, Variety aldizkariak jaso duenez, “handia edo arrakastatsua” izatea ez dela legez kanpokoa. 

