Fontaines DC taldeak Iruñean joko du abuztuaren 13an
Irlandar taldeak Nafarroako hiriburuko Ziutadelan joko du. Sarrerak ostiralean jarriko dituzte salgai, maiatzaren 29an.
Fontaines DC talde irlandarrak Iruñean joko du abuztuaren 13an. Ziutadelan egingo duten kontzerturako sarrerak ostiralean jarriko dituzte salgai, maiatzaren 29an. Taldearen webean izena ematen dutenek, baina, egun bat lehenago erosi ahalko dituzte sarrerak.
Dublingo boskoteak lau diskotan bildu ditu post-punka, indie rocka, irlandar folka, popa, punk rocka eta elektronika nortasun handiz uztartzen dituzten kantuak, eta mundu osoko kartelen buruan dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadiko Orkestra, Elena Sancho Pereg, Marife Nogales eta Vocalia Taldea lagun “Bernaola / Mendelssohn” programan
2025-2026 denboraldi sinfonikoaren azken-aurreko programaren ardatza 'Uda-gau bateko ametsa' Mendelssohnen lana izango da, ordubete baino gehiagoko iraupena duena. Gaur, ostiralarekin, abiatuko dute programa, Donostian.
ETS eta Celtas Cortos, Getxo Folkeko kartelburuak
Getxoko Folk Jaialdiaren 42. edizioak Dulce Pontes fado musikariren kontzertu bat eta “Xalbador, Urepeleko artzaina” ikuskizuna ere eskainiko ditu, irailaren 9tik 13ra.
Eztanda punk eta rock jaialdia atzeratu dute
Urdulizko jaialdia ekainaren 5ean eta 6an zen egitekoa, eta atzeratu egingo dutela iragarri dute antolatzaileek “arazo eta tekniko eta administratiboak” daudela azalduta. Cockney Rejects, Biznaga, Sua, Arene 6, Anestesia, Kaleko Urdangak eta Hell Beer Boysen kontzertuak zeuden iragarrita, besteak beste.
Silvio Rodríguez Bilbon arituko da irailean
Kubatar musikariaren kontzertuak irailaren 12an eta 13an izango dira, Euskaldunan.
ABAOk “Andrea Chénier” operarekin itxiko du denboraldia
74. denboraldiko azken eskaintza Umberto Giordanoren operaren lau emanaldi izango dira, Euskalduna jauregian, maiatzaren 23, 26 eta 29an eta ekainaren 1ean. Larunbatean, hilak 23, zuzenean ikusi ahalko da saioa, 19:00etatik aurrera, ETB2n eta ETB ONen.
Natxo de Felipek Oskorriren kantu “abandonatuak” berreskuratuko ditu Musika Hamabostaldian
Oskorrik agur esan eta 11 urtera, De Felipek eta Kuarteto Philiperenak kontzertua eskainiko dute Arantzazun, abuztuaren 20an, Musika Hamabostaldiaren Musika Aitzaki zikloan. Donostiako musika jaialdirako sarrerak bihar, maiatzak 19, jarriko dituzte salgai.
Azkena Rock Festival jaialdiak kontzertuen ordutegia iragarri du
Bywater Call eta The Backyard Casanovas taldeak izango dira Andre Maria Zuriaren plazako doako kontzertuen protagonistak, eta familiek Txiki ARF guneaz gozatu ahal izango dute.
Shakira, Madonna eta BTS Futboleko Mundu Txapelketaren finalean arituko dira
Chris Martin Coldplay taldeko kantaria arduratu da ikuskizunean parte hartuko duten artistak aukeratzeaz; Futboleko Munduko Txapelketaren gizonezkoen finala New Yorken jokatuko da, uztailaren 19an.
BOSek Joaquin Achucarro pianista omendu du
Guztira, 85 kontzertu eman dituzte elkarrekin Bilbao Orkestra Sinfonikoak eta pianista beteranoak, 80 urtean. Orkestrak Achucarroren izena jarri dio piano bati, eta musikariak berak estreinatu du.