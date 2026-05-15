Azkena Rock Festival jaialdiak kontzertuen ordutegia iragarri du

Bywater Call eta The Backyard Casanovas taldeak izango dira Andre Maria Zuriaren plazako doako kontzertuen protagonistak, eta familiek Txiki ARF guneaz gozatu ahal izango dute.

Lucinda Williams Azkena Rock Festivalen
Lucinda Williams, ARFn. Argazkia: Óscar L Tejeda
Azkena Rock Festival jaialdiak 24. edizioko (ekainak 18, 19 eta 20, Mendizabalan) ordutegiak argitaratu ditu. Ostegunean, The Hives taldeak 23:35ean joko du; Alice Cooper, ostiraleko kartelburua, gauerdia jo eta hogei minutura taularatuko da; eta Social Distortion, larunbateko talde nagusia, 21:40an igoko da God agertokira.

Ostiralean zein larunbatean (13:30), Andre Maria Zuriaren plazan egingo diren doako kontzertuek emango diote hasiera egunari; ostiralean Bywater Call soul-blues taldea arituko dia, eta larunbatean The Backyard Casanovas rock-and-roll talde alemaniarra.

Gainera, hirugarren urtez jarraian, Azkena Rock Festival jaialdiak familiei zuzendutako programazioa izango du: jaialditik igaro diren talde mitikoen omenezko kontzertuak, ikastaroak eta haurrentzako jarduerak (aurpegi-margotzaileak, air guitar lehiaketak, bingo rockeroa, pua eta txapa pertsonalizatuen sorkuntza....).

Eguneko  sarrerak  eta 3 eguneko  bonuak eskuragarri daude jaialdiaren webgunean.

Ekainak 18, osteguna

18:00 Ateak ireki

GOD

19:05 ROBERT FINLEY

21:10 IMELDA MAY exclusive rock & roll show feat. Darrel Higham

23:35 THE HIVES

RESPECT

18:15 NHIL

20:05 DEWOLFF

22:30 CORROSION OF CONFORMITY

01:00 THE ADICTS Adios Amigos

TRASHVILLE - TRASH A GO-GO!

19:30 CAPTAIN TRASHO

21:00 RADIOACTIVAS

22:30 THE CONCRETE BOYS

01:00 LES ROBOTS

02:30 ÁNGEL Y CRISTO

 

Ekainak 19, ostirala

ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA

13:30 BYWATER CALL

MENDIZABALA

17:00 Ateak ireki

GOD

17:30 BLACK MARACAS

19:20 COUNTING CROWS

21:45 SUGAR

00:30 ALICE COOPER

RESPECT

18:15 THE DEL FUEGOS

20:25 OLD CROW MEDICINE SHOW

23:00 THE TEMPERANCE MOVEMENT

01:55 EVARISTO

LA SALVE

18:00 THE DAMN TRUTH

19:30 HÄLLAS

21:00 CIRCLE JERKS

23:20 TROPICAL FUCK STORM

02:00 VOIVOD

TRASHVILLE - TRASH A GO-GO!

18:15 CAVEGIRL + THE NEANDERGALS

20:00 STOMPIN’ RIFFRAFFS

22:20 HENGE

01:00 THE DWARVES

03:00 RESTLESS RAMONE

TRASHVILLE - RAT HOLE

17:30 - 20:30 TXIKI ARF

 

Ekainak 20, larunbata

ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA

13:30 THE BACKYARD BABIES

MENDIZABALA

17:00 Ateak ireki

GOD

17:30 LEPORA

19:20 SUPERCHUNK

21:40 SOCIAL DISTORTION

00:35 CARPENTER BRUT

RESPECT

18:15 VANDOLIERS

20:25 SLEAFORD MODS

23:15 JASON ISBELL & THE 400 UNIT

01:55 ALCALÁ NORTE

LA SALVE

18:00 RODEO

19:30 SPLIT DOGS

20:50 STARBENDERS

22:30 LADY BANANA

00:15 DISCHARGE

01:50 THERAPY?

TRASHVILLE - TRASH A GO-GO!

18:30 TWIN GHOSTS

20:30 BRIDGE CITY SINNERS

22:30 CAPITÁN ENTRESIJOS feat. Garganta Profunda

01:00 BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE

TRASHVILLE - RAT HOLE

17:30 - 20:30 TXIKI ARF

