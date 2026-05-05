Nerea Erbitik, Arturo Reverterrek eta Benito Lertxundik jasoko dute Donostiako Orfeoia-EHU saria
Donostiako Orfeoiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) Donostiako Orfeoia-EHU sariaren XXV. edizioan Nerea Erbiti, Arturo Reverter eta Benito Lertxundiren ibilbideak ospatuko dituztela iragarri dute. Uztailaren 10ean, ekitaldi bat egingo dute, 17:00etan,
Donostiako Miramar Jauregian, EHUko Uda Ikastaroen baitan.
Nerea Erbiti Larralde ikertzailea ‘Musika ikerketa sustatu eta bultzatu’ kategorian saritu dute aurtengo edizioan, ‘Afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan: Lehen Mundu Gerra garaian (1916-1917) Alemanian euskal presoei egindako grabazioen azterketa’ lanagatik. Halaber, epaimahaiak Arturo Reverter musika kritikariaren eta Benito Lertxundi kantariaren ibilbidea goraipatu ditu, “musikaren garapenari eta hedapenari egindako ekarpen jarraitua” aitortzeko.
Uztailaren 10eko ekitaldiaren amaieran, Donostiako Orfeoiak errepertorio tradizionaleko hainbat lagin eskainiko ditu.;
