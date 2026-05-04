BBK Legends Bilbao jaialdiak kontzertuen ordutegiak iragarri ditu

Chris Isaak 22:15etik aurrera arituko da ostiralean, eta Tom Morello 22:50 oholtzaratuko da larunbatean, jaialdiaren bigarren egunean.

Rage Against the Machine eta Audioslaveko gitarrista.
Tom Morello Rage Against the Machineko gitarristak larunbatean joko du, 22:50ean
EITB

BBK Legends Bilbao jaialdiaren hamargarren edizioa ekainaren 26an eta 27an egingo dute, Bilbao Arena, eta antolatzaileek kontzertuen ordutegiak iragarri dituzte gaur, astelehenarekin.

Ekainaren 26an, ateak 18:30ean irekiko dira, eta Dea Matrona (19:30), Cracker (20:50) eta Chris Isaak (22:15) arituko dira. Biharamunean, ekainaren 27an, ateak 18:30ean irekiko dira, eta oholtza gainean izango dira Graveyard (19:30), Beat (20:55) eta Tom Morello (22:50).

Bi eguneko bonuak 120 euroan daude salgai, eta egun bateko sarrerak, 75 euroan. 

