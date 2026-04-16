“Mitoaroa III” ikuskizun “futurista eta aldarrikatzailea” izango da

Zetak taldeak agerraldia egin du gaur Bilbon, ekainaren 19an eta 20an San Mamesen zabalduko duen ikuskizunaren zertzelada batzuk aletzeko.
"Mitoaroa II" kontzertua, 2025eko irailean Donostian. Argazkia: Mario Lezaun.
Zetak taldeak agerraldia egin du gaur Bilbon, bi hilabete barru, ekainaren 19an eta 20an, San Mames Bilboko estadioan zabalduko duen “Mitoaroa III” ikuskizunaren gaineko zehaztasun zenbait emateko.  

Prentsaurrekoaren aurretik, “futurista eta aldarrikatzailea” izango den ikuskizunaren lagintxo bat erakutsi dute Bilboko Kale Nagusian, herritarren aurrean: landa inauteriei lotutako pertsonaiak eta Mitoaroa IIIko unibertsoko figurak agertu dira, eta Pello Reparaz Zetakeko burua publikoari zuzendu zaio, abesti pare bat joko zituztela agintzeko.

Bi egunean 80.000 zale bildu nahi dituen taldeak aurreratu duenez (ostiralerako 2.000 sarrera gelditzen dira, eta larunbatekoak agortuta daude), “musika, narrazioa eta teknologia uztartzen dituen esperientzia kolektibo bat eskaintzea da, galdera garaikide bat planteatzeko: nor garen eta norantz goazen”.

Mitoaroa IIIk “etorkizunean kokatutako unibertso narratiboa” eskainiko du, Reparazen esanetan, pertsonaia berriekin eta “Euskal Herrian etengabeko kontrol, botere harreman eta gainbegiratzeak markatuta”. “Gai garaikideak aztertuko ditu, hala nola, identitatea, teknologia edo gizateriaren zein garapen digitalaren arteko harremana”, erantsi dute.

Euskara “anbizioaren, garaikidetasunaren eta espazio publikoaren eremuan ere” kokatu nahi du Mitoaroa IIIk, “ez soilik memoriaren edo erresistentziaren eremuan”.

700 lagun arituko dira lanean egun horretan, Reparazek azaldu duenez, eta Bizkaiko Aldundiak 1.000.000 euroz lagunduko ditu bi kontzertuok, Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak zehaztu duenez. 

 

