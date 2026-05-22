Euskadiko Orkestra, Elena Sancho Pereg, Marife Nogales eta Vocalia Taldea lagun “Bernaola / Mendelssohn” programan

2025-2026 denboraldi sinfonikoaren azken-aurreko programaren ardatza 'Uda-gau bateko ametsa' Mendelssohnen lana izango da, ordubete baino gehiagoko iraupena duena. Gaur, ostiralarekin, abiatuko dute programa, Donostian.
François Lopez Ferrer zuzendaria

François Lopez-Ferrer zuzendariak gidatuko ditu kontzertuak

Euskadiko Orkestrak 2025-2026ko denboraldi sinfonikoaren azken-aurreko programa eskainiko du datozen egunetan, gaur, ostiralarekin, hasita, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan. 'Bernaola / Mendelssohn' izenburupean, Elena Sancho Pereg eta Marife Nogales abeslariak eta Vocalia Taldea abesbatza izango ditu lagun oholtzan.

Kontzertuen obra nagusia bigarren zatian iritsiko da. 'Uda-gau bateko ametsa' Felix Mendelssohnen ordubete baino gehiagoko lana da, William Shakespeareren izenburu bereko antzezlanean oinarritua; 'Eztei Martxa' doinu unibertsala gordetzen du, esate baterako.

François Lopez-Ferrer zuzendariak euskal ahotsez osatutako taldea gidatuko du: Elena Sancho Pereg eta Marife Nogales abeslariak eta Vocalia Taldea abesbatza, Basilio Astulezek zuzentzen duen 40 emakumeko taldea.

Kontzertuen lehen zatian, Carmelo Bernaola eta Camille Saint-Saëns konpositoreen obrak interpretatuko ditu Euskadiko Orkestrak.

Kontzertu guztiak 19:30ean hasiko dira: ostiral honetan, maiatzaren 22an, Donostiako Kursaal Auditoriumean; hilaren 25ean, Gasteizko Jesus Guridi Kontserbatorioan; 26an, Iruñeko Baluarte Auditoriumean; 27an, Euskalduna Bilbao Jauregian; eta maiatzaren 28an, Donostiako Kursaal Auditoriumean berriro.

Sarrerak salgai daude jada, Gasteizerakoak izan ezik, 10 euroan hasita.

