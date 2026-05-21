Eztanda punk eta rock jaialdia atzeratu dute

Urdulizko jaialdia ekainaren 5ean eta 6an zen egitekoa, eta atzeratu egingo dutela iragarri dute antolatzaileek “arazo eta tekniko eta administratiboak” egotzita. Cockney Rejects, Biznaga, Sua, Arene 6, Anestesia, Kaleko Urdangak eta Hell Beer Boys zeuden iragarrita, besteak beste.

Biznaga madrildar taldeak ekainaren 5ean jo behar zuen Urdulizko jaialdian
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Eztanda, ekainaren 5 eta 6rako Urdulizko futbol zelai zaharrean egitekoa zen punk rock jaialdia atzeratu egingo dute antolatzaileek, ohar batean azaldu dutenez, “antolakuntzatik kanpoko azken orduko arazo tekniko eta administratiboengatik”.

“Beharrezko lanak garaiz eta berme guztiekin amaitzeko ziurtasunik ezak” behartu ditu antolatzaileak “erabaki zail hau hartzera”. Jaialdia uda joandakoan egin nahiko lukete orain, “hasierako espiritua eta kartela mantenduz”.

Orain arte erositako sarrerek data berrietarako balioko dutela azaldu dute oharrean, baina bai orain bai kartel berria eta data berriak iragarritakoan itzuli egin ahalko dira, dirua bueltan jasotzeko.

Ekainaren 5 eta 6ko jaialdirako, talde hauek zeuden iragarrita, besteak beste: Ajou, Arene 6, Biznaga, Hell Beer Boys, Nevadah, Perlata, Sua, Against You, Akatz, Anestesia, Chulería joder, Cockney Rejects, Kaleko Urdangak, Streetwise… 

