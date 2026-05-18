Natxo de Felipek Oskorriren kantu “abandonatuak” berreskuratuko ditu Musika Hamabostaldian

Oskorrik agur esan eta 11 urtera, De Felipek eta Kuarteto Philiperenak kontzertua eskainiko dute Arantzazun, abuztuaren 20an, Musika Hamabostaldiaren Musika Aitzaki zikloan. Donostiako musika jaialdirako sarrerak bihar, maiatzak 19, jarriko dituzte salgai.
Donostiako Musika Hamabostaldiak denetariko kontzertuak eskainiko ditu abuztuaren 2tik 30era, musika topagunearen 87. edizioan; Juan Diego Florezek irekiko du egitaraua, eta haren atzetik etorriko dira, esate baterako, Grigory Sokolov, Daniel Harding, Julia Hagen, Eva Yerbabuena Milango Scalako Orkestra Filarmonikoa eta Juanjo Mena, bere agurraren denboraldian, Arriaga harrigarria kontzertuan.

Musika Aitzaki zikloa, donostiar jaialdia Gipuzkoako, Arabako, Nafarroako eta Lapurdiko hainbat herritara eramaten duen egitaraua, Arantzazura itzuliko da, Chillida Lekura, Senperera eta Hondarribira ez ezik, eta Oñatiko santutegian Natxo de Feliperen proiektu berri bat aurkeztuko du abuztuaren 20an, 19:00etan.

Abandonatuak EITBren babesa duen emanaldian, Oskorriren garaian argitaratu barik gelditu ziren hainbat kantu berreskuratuko ditu De Felipek, Kuarteto Philiperenak lagunduta (Xabier de Felipe biolina, David Carmona biolina, Przemyslaw Pujanek biola eta moldaketak eta Karmele Castillo biolontxeloa), taldearen agurretik 11 urte joan diren honetan.

Gainera, 87. Musika Hamabostaldian ziklo hauek egongo dira: Antzinako Musika eta Ganbera Musika, San Telmo museoan; Organo Zikloa, Musika Garaikidea, Tabakalera Dantzan, Interprete Gazteak eta Haurren Hamabostaldia.

Musika Hamabostaldiko kontzertuetarako sarrerak maiatzaren 19an jarriko dira salgai, 11:30ean, jaialdiaren webgunean eta Kursaaleko eta Victoria Eugenia antzokiko leihatiletan.

