Flamenco On Fire jaialdiak Nafarroako hiru udalerritan zabalduko du "Andaluziako kadentzia"
Nafarroako flamenko jaialdia Viana, Lizarra eta Iruñera iritsiko da, abuztuan.
Flamenco On Fire jaialdiaren 13. edizioa Vianan hasiko da, abuztuaren 21ean, handik Lizarrara egingo du biharamunean, eta 26tik 29ra Iruñean hartuko du aterpe; guztira 6 egun izango dira, 16 agertoki eta 34 jarduera, gitarraren, kantuaren eta dantzaren inguruan.
Parte hartuko duten artisten artean daude, besteak beste, José Mercé, Mayte Martín, Manuel Liñán, El Pele, Rafael Riqueni, Yerai Cortés, Sandra Carrasco, David de Arahal, La Fabi, Cervatana, Rosario La Tremendita, Ana Morales, Tim Ries, Ana Moura, Águeda Saavedra, Paloma Fantova, José Gálvez, Juan Diego Mateos, Felipe Maya, Jerónimo Maya, Joselito Acedo, Alejandro Hurtado, Morenito de Illora, Carmen Carmona eta Miguel Ángel Heredia.
Programazioak 1925 eta urteen arteko musikari begiratuko dio batez ere, eta kontzertuetarako sarrerak maiatzaren 8an jarriko dira salgai.
Zure interesekoa izan daiteke
Nerea Erbitik, Arturo Reverterrek eta Benito Lertxundik jasoko dute Donostiako Orfeoia-EHU saria
Uztailaren 10ean, ahots musikako taldeak eta Euskal Herriko Unibertsitateak ekitaldi bat antolatu dute, sariketaren 25. urteurrena ospatzeko.
BBK Legends Bilbao jaialdiak kontzertuen ordutegiak iragarri ditu
Chris Isaak 22:15etik aurrera arituko da ostiralean, eta Tom Morello 22:50 oholtzaratuko da larunbatean, jaialdiaren bigarren egunean.
Ahotsak protagonista Euskadiko Orkestraren kontzertuetan, Strauss eta Mandelssohnen doinura
Programa sinfoniko berria maiatzaren 4an hasiko da, Gasteizen, Alexander Liebreich alemaniarraren zuzendaritzapean. Programa sinfoniko berria maiatzaren 4an hasiko da, Gasteizen, Alexander Liebreich alemaniarraren zuzendaritzapean.
ETSk iragarri du hirugarren kontzertu bat egingo duela Buesan, aurreko bietarako sarrera guztiak saldu ondoren
Talde arabarrak iragarri du martxoaren 13an ere eskainiko duela "Etxean" ikuskizuna Gasteizen, martxoaren 19ko eta 20ko kontzertuetarako 30.000 sarrerak 24 orduan saldu ondoren.
Saldu dira ETSren Gasteizko kontzerturako sarrera guztiak, eta beste emanaldi bat iragarri dute
Arabako taldeak beste kontzertu bat emango du Buesa Arena pabiloian, martxoaren 19an, Gasteizen martxoaren 20rako iragarri zuten "Etxean" kontzerturako sarrerak berehala, ordubete luzean, agortu baitituzte.
ETSk kontzertua emango du 2027ko martxoaren 20an Buesa Arenan
Horixe iragarri du taldeak Madrilen emandako kontzertu jendetsuan. ETB On eta Primeranen ikusgai dago jada Madrilgo kontzertua.
Iñigo Etxezarreta: “ETSren formatu ezberdinak egongo dira etorkizunean”
ETS taldeak “Bihotzen konkista” kontzertua emango du larunbatean Madrilen, Movistar Arena beteko duten 16.000 lagunen aurrean eta ETB1en eta ETB ONen pantailez bestaldeko ikusleentzat. Iñigo Etxezarreta kantari eta gitarristarekin hitz egin dugu, horren aitzakian, honetaz eta hartaz, luze eta zabal.
Pantxoa eta Peiok jasoko dute Adarra saria
Lapurtar bikote aitzindariak ekainaren 21ean jasoko du Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren saria, Victoria Eugenia antzokian, eta kontzertua egingo du jarraian.
Pello Reparazek hiru kantu abestu ditu kalean, Bilbon,"Mitoaroa III" ikuskizunaren aurkezpenean
Zetak taldeko abeslariak Begi beltz, Hileta kantu nafarra eta Itzulera kantuak abestu ditu Bilbon, kalean.