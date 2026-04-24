Iñigo Etxezarreta: “ETSren formatu ezberdinak egongo dira etorkizunean”
Gero eta egonarri eta segurtasun handiagoz egiten die aurre Iñigo Etxezarreta En Tol Sarmiento (ETS) taldearen buruak (Gasteiz, 1988) formatu handiko kontzertuei, BECen 2025eko martxoan eskaini zituen hiru emanaldien, duela bi aste Palau Sant Jordi Bartzelonako kiroldegian zabaldutako ikuskizunaren eta larunbat honetan, hilak 25, Madrilgo Movistar Arenan emango duen kontzertuaren muntakoei.
Halako erronkak martxan jartzeko urratsa egiteagatik pozik dago musikaria, ikasteko eta “erokeriak” egiteko parada ematen diotelako eta “artistago” sentitzen delako aupada horiei esker, baita gaualdi berezioi esker taldearen izena hazi egin delako ere.
Nolanahi den, bihar, larunbatarekin, ETB1en eta ETB ONen zuzenean (20:45) jarraitu ahalko den kontzertuaren gisako ikuskizunek ordenagailuaren aurrean edo telefonoa eskuan duela egotera behartzen dute Etxezarreta musikagintza lanetan baino are luzeago, gitarra soinean duela edo mikroaren aurrean melodiak entseatzen baino denbora gehiagoz; zuzendari artistiko lanak musikari lanei gailentzen zaizkie tamaina horretako emanaldietan: “Nire denbora eta energia gehiena zuzendaritza artistikoan ematen dut”, azaldu digu Iñigok.
“Astebete edo bi aste gelditzen direnean jartzen naiz pentsatzen horra gora igo behar dena ni naizela; are gehiago, lasaiago egongo nintzateke beste norbait bat igoko balitz oholtzara. Proposamen aberatsa da, eta gauza asko daude atzean: erabaki musikalak, noski, baina baita ere argiekin zer egin, bisualekin zer egin, kantuak nola lotu, eszenografia, errealizazioa…”.
Nolanahi den, zuzenekoez gehiago gozatzen ikasteko bidean da arabar musikaria, eta sentitzen du aldaketa bat egongo dela aurten, alde horretatik: “Normalean ez dut kontzertuez jendeak uste duen bezainbeste disfrutatzen; presio handia izaten da. Eszenatoki gainean lasai egon nahi dut, eta seguru. Baina Bartzelonakoa inoiz gehien disfrutatu dudan hiru kontzertuetako bat izan zen, seguru asko, eta pozik nago. Orain arte, asko sufritu dut, eta, kontzertuak bukatutakoan ere, jendea negarrez-eta ikusten dut, baina ni plano arrazional batean gelditzen naiz. Bada, hori aldatzen saiatzen ari naiz”, azaldu digu Etxezarretak.
Hamaika aukera izango ditu Etxezarretak aurrerantzean, eraldaketa hori gauzatzeko, ETSk plazetan jarraituko baitu –“taldeak orain arteko ibilbideari uko ez egitea eta plazetan jotzen jarraitzea gustatuko litzaidake”, esan digu musikariak–, baita, tarteka, “kontzertu bereziak” eskaintzen: “ETSk aurrera jarraitzen du, gauza asko egiteke daude oraindik eta formatu ezberdinak izango dira etorkizunean”, azaldu digu.
Kontzertu berezi horiek, esan gabe doa, ahalegin gehigarria eskatzen dute, baliabide eta sormen aldetik, baina publikoari “nazioarte mailako emanaldi profesionalak” prezio “ez oso altuan” (pistako sarrerak 46,20 euroan zeuden Movistar Arenarako, eta 31 euroan , BECen) proposatzeko eta galerarik ez izateko bidea zabaldu diote taldeari, besteak beste, babesleen ekarpenari esker; Eusko Jaurlaritzak, berbarako, 300.000 euroko dirulaguntza zuzen batez lagundu du “Bihotzen konkista” proiektua "euskara eta euskal kultura Euskaditik kanpo zabaltzeko", Jaurlaritzak iragarri duenez.
“Konkista”
Esparru musikalean, nolanahiko ikuskizun horietarako lehengaia, errepertorioa, luzatu eta aniztu du ETSk, “Konkista” 2025eko amaieran kaleratutako diskoan. “Disko oso eklektikoa” da, laburtu digu Etxezarretak, “kaos emozional batetik sortutako kantuak, bizitza bera bezala, kontrastez eta kontraesanez beteriko hamaika abesti” biltzen dituen lana.
Ebasioaz, zauriez eta kontraesanez hitz egiten du lau-bost hiletan, “barrenak hustu arte”, ondutako diskoak (“Egoera emozional konplikatu batetik, norabide galera batetik, pasatu naiz azken bi urteetan”, azaldu digu Etxezarretak), pop-rockaren estandarretan zein erritmo latinoetan bermatzen diren istorioen bidez.
Fernando Boix valentziarra (David Bisbal, Dani Fernández, Ana Guerra, Alfred García…) eta Felipe González Abad Nabalez (Morat, Sebastián Yatra, J Balvin…) arduratu dira Etxezarretak sortutako doinu horiek doitzeaz, Boix pop anglosaxoiarekin lerrokatuago dauden lau kantutan eta Nabalez kolonbiarra kutsu latino argiagoa duten gainerako zazpietan.
Miami eta Ekora artean joan-etorrian mamitu dira besteak beste batxata eta Argentinako cuartetoak oinarri dituzten kantuak, Luck Ra musikariaren (“La morocha”, “Luck Ra: BZRP Music Sessions, Vol. 61”…) zein estilo urbanoa deritzonaren eta oihartzun tropikaleko doinuen bidegurutzean dauden beste proposamen batzuen soinu unibertsoan kokatuta eta, Etxezarretaren harridurarako, “abiadura bizian”: “Diskoaren sortze prozesua inoiz baino gehiago gozatu dut, batez ere ikusi dudalako erabakiak, erabaki onak, oso azkar hartzen dituzten pertsonak. Egun bat, abesti bat esaten zuen Nabalezek, eta gustatu zait lan egiteko modu hori”.
“Bihotzen konkista”
Kantu horietako asko, zuzenekoetarako moldatuta (“gauza bat da diskoan dagoena, eta beste gauza bat zuzenekora nola eramaten dituzun gauza horiek”, diosku ETSko konpositoreak), larunbatean izango dira entzungai “Bihotzen konkista” ikuskizunaren Madrilgo kontzertuan.
Sorpresak ere egongo dira, nola ez, baina taldeak ez du askorik aurreratu nahi izan, eta Movistar Arenako pista-harmailetan lekua hartuta edo ETB1en zein EITB ONen emankizunei adi egon beharko da, ezustekoetarako prest.
Ezustekoez ari garela, hain zuzen ere, Etxezarretak aurreratu digu ETSren hurrengo pausoetako baten berri kontzertuan bertan izango duela publikoak.
Orduan jakingo dugu “eta, orain zer?”.
