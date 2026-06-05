Bilbao BBK Livek urtebetetze festa ospatuko du igandean Kobetamendin
Igandean, ekainak 7, Kobetamendiko pentzeek Altamira gainean hedatzen den belardiok urte osoan izan ohi duen baretasuna eta atsedenerako egokitasuna eta uztaileko bigarren asteburuan musika eta, oraingoan, umore gosez agertoki batetik bestera ibiliko den publikoaren hara-hona uztartuko dituzte igandean.
Mendian jardunaldia, aurten 20 urte beteko dituen Bilbao BBK Live jaialdiaren edizio honetako berritasunetako bat, “eguneko proposamen bat da, familiartekoa eta sarbide librekoa”. 12:00etatik 21:30era, musika eta hiru umoristaren emanaldiak eskainiko ditu beste horrenbeste agertokitan: Zaborra, Komedia eta Orkestra.
Zaborra agertokian joko duten musikariek zaborrez, jostailuz, denetariko tramankuluz eta material berrerabiliz egindako tresnak erabiliko dituzte. Musika Tresna Birziklatuen Cateurako Orkestraren doinuak entzungo dira eremu horretan (16:30), berbarako, Cateurako zabortegiaren inguruan, Asuncion hiriburuko hondakindegi handienetik hurbil, bizi diren gazte eta umeek osatzen duten musika taldearenak.
Musika zaurgarritasunaren eta gizarte bazterkeriaren aurka baliatu nahi duen paraguaiar taldearekin batera, agertoki horren gainean izango dira Fungistanbul turkiarrak, Trashbeatz belgikarrak eta The Wackids frantsesak.
Komedia espazioan, Rakel Molina (17:45) eta Valeria Ros (19:45) umoristak arituko dira, baita Grison beatboxer, musikari eta umorista ere (15:45), musika eta umorea batzen dituen ikuskizunarekin. Bilbora etortzeko bezperatan egin diogun elkarrizketa agindu digunez, “gogo eta arima” jardungo du, “entretenitzea besterik ez” bilatzen duen emanaldian.
Azkenik, Orkestra agertokian, Sukai Philharmonic nafar kolektiboko orkestra sinfonikoak “Barrokotik gaur egunera arteko bidaia sinfonikoa” eskainiko du. Bi saio egingo dituzte, 13:30ean eta 18:30ean.
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