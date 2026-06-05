"Mendian"

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El Bilbao BBK Live celebra su fiesta de cumpleaños este domingo en Kobetamendi

La jornada Mendian ofrece música y humor este domingo en el recinto del Bilbao BBK Live, con la participación, entre otras y otros, de la Orquesta de Reciclados de Cateura, el colectivo navarro Suakai Philharmonic y el músico y humorista Grison. 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilbao BBK Livek urtebetetze festa ospatuko du igandean Kobetamendin
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Natxo Velez | EITB

Última actualización

Las campas de Kobetamendi conciliarán este domingo, 7 de junio, la calma, placidez e invitación al asueto habituales durante todo el año en el entorno natural elevado sobre el barrio de Altamira y el discurrir de gente de un escenario a otro, propio del segundo fin de semana de julio, con público ávido de música y, en este caso, de chistes.

Mendian, una de las novedades de la presenta edición del Bilbao BBK Live, que cumple 20 años, será una jornada “diurna, familiar y de acceso libre”, que ofrecerá de 12:00 a 21:30 actuaciones musicales y la actuación de tres humoristas en sendos escenarios: Zaborra, Komedia y Orkestra. 

Bilbao BBK Live Mendian mapa

Zaborra ofrecerá un espacio para la música interpretada con instrumentos fabricados con basura, juguetes, cachivaches y materiales reutilizados, de la mano de la Orquesta de Reciclados de Cateura (16:30), una agrupación musical conformada por jóvenes y niños que viven en la comunidad instalada en el entorno del vertedero de Cateura, el principal y más grande vertedero de Asunción.

Junto a la formación paraguaya, que busca hacer de la música un vehículo contra la vulnerabilidad y la exclusión social, completarán el escenario Fungistanbul, desde Turquía; Trashbeatz, desde Bélgica; y The Wackids, desde Francia.

El escenario Komedia ofrecerá las actuaciones de las humoristas Rakel Molina (17:45)  y Valeria Ros (19:45), además del espectáculo musical y humorístico de Grison (15:45), betaboxer, músico y humorista que nos ha prometido, en una entrevista previa a su visita a Bilbao, “dejarse el alma” en una actuación “sin más pretensiones que entretener”. 

Finalmente, en el escenario Orkestra, la orquesta sinfónica conformada por el colectivo navarro Suakai Philharmonic presentará “un viaje sinfónico interactivo desde el Barroco hasta hoy”. El grupo hará dos pases, el primero a las 13:30 y el segundo a las 18:30.

Bilbao BBK Live Mendian ordutegiak
Bilbao BBK Live 2026 Música

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