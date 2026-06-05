Zaborra ofrecerá un espacio para la música interpretada con instrumentos fabricados con basura, juguetes, cachivaches y materiales reutilizados, de la mano de la Orquesta de Reciclados de Cateura (16:30), una agrupación musical conformada por jóvenes y niños que viven en la comunidad instalada en el entorno del vertedero de Cateura, el principal y más grande vertedero de Asunción.

Junto a la formación paraguaya, que busca hacer de la música un vehículo contra la vulnerabilidad y la exclusión social, completarán el escenario Fungistanbul, desde Turquía; Trashbeatz, desde Bélgica; y The Wackids, desde Francia.

El escenario Komedia ofrecerá las actuaciones de las humoristas Rakel Molina (17:45) y Valeria Ros (19:45), además del espectáculo musical y humorístico de Grison (15:45), betaboxer, músico y humorista que nos ha prometido, en una entrevista previa a su visita a Bilbao, “dejarse el alma” en una actuación “sin más pretensiones que entretener”.