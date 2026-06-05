El Bilbao BBK Live celebra su fiesta de cumpleaños este domingo en Kobetamendi
La jornada Mendian ofrece música y humor este domingo en el recinto del Bilbao BBK Live, con la participación, entre otras y otros, de la Orquesta de Reciclados de Cateura, el colectivo navarro Suakai Philharmonic y el músico y humorista Grison.
Las campas de Kobetamendi conciliarán este domingo, 7 de junio, la calma, placidez e invitación al asueto habituales durante todo el año en el entorno natural elevado sobre el barrio de Altamira y el discurrir de gente de un escenario a otro, propio del segundo fin de semana de julio, con público ávido de música y, en este caso, de chistes.
Mendian, una de las novedades de la presenta edición del Bilbao BBK Live, que cumple 20 años, será una jornada “diurna, familiar y de acceso libre”, que ofrecerá de 12:00 a 21:30 actuaciones musicales y la actuación de tres humoristas en sendos escenarios: Zaborra, Komedia y Orkestra.
Zaborra ofrecerá un espacio para la música interpretada con instrumentos fabricados con basura, juguetes, cachivaches y materiales reutilizados, de la mano de la Orquesta de Reciclados de Cateura (16:30), una agrupación musical conformada por jóvenes y niños que viven en la comunidad instalada en el entorno del vertedero de Cateura, el principal y más grande vertedero de Asunción.
Junto a la formación paraguaya, que busca hacer de la música un vehículo contra la vulnerabilidad y la exclusión social, completarán el escenario Fungistanbul, desde Turquía; Trashbeatz, desde Bélgica; y The Wackids, desde Francia.
El escenario Komedia ofrecerá las actuaciones de las humoristas Rakel Molina (17:45) y Valeria Ros (19:45), además del espectáculo musical y humorístico de Grison (15:45), betaboxer, músico y humorista que nos ha prometido, en una entrevista previa a su visita a Bilbao, “dejarse el alma” en una actuación “sin más pretensiones que entretener”.
Finalmente, en el escenario Orkestra, la orquesta sinfónica conformada por el colectivo navarro Suakai Philharmonic presentará “un viaje sinfónico interactivo desde el Barroco hasta hoy”. El grupo hará dos pases, el primero a las 13:30 y el segundo a las 18:30.
Te puede interesar
Los premios Musika Bulegoa celebran la creación musical vasca
En un acto celebrado en la sala Atabal de Biarritz, la asociación sectorial ha premiado a Olaia Inziarte, Jon Sáenz, Maite Ruiz de Erentxun, Sara Zozaya, Maite Larburu, Izaki Gardenak, Ezezez, Ødei, Fermin Muguruza, Javier Corral “Jerry” y Xabi Aburruzaga.
'Otsaila', videoclip de la nueva canción de Eñaut Elorrieta
Miles de personas vibran en el BEC con El Último de la Fila
Multitud de personas han disfrutado este fin de semana del esperado concierto del grupo liderado por Manolo García, en una cita marcada por la emoción, la nostalgia y un repertorio repleto de canciones emblemáticas.
Editan en un disco las grabaciones caseras del trikitilari Laja
En el doble disco "Laja. Ordu txikitako saioak", la editorial Elkar edita las grabaciones caseras del músico azkoitiarra Iñaki Garmendia "Laja", fallecido en 2019, tras una selección realizada por Anjel Valdés.
Premios Musika Bulegoa
Sigue en directo el acto de entrega de los Premios Musika Bulegoa desde la sala de conciertos de Atabal Biarritz.
Fito, Aitor Etxebarria e Izaro, premiados por la Academia de la Música de España
La Academia española de la Música ha celebrado esta noche en Madrid la tercera edición de sus premios. Fito se ha llevado el premio al mejor álbum de rock, Etxebarria el de mejor banda sonora e Izaro el de mejor canción en euskera por su versión de “Xorieri” junto a Baiuca.
Pantxoa eta Peio repasan su trayectoria musical en el Baluarte de Pamplona
Pantxoa eta Peio han arrancado el segundo concierto de su última gira con la canción "Itsaso ondoan", a las 19:30 de la tarde en el Baluarte de Pamplona. El dúo de Iparralde está realizando una gira de siete conciertos, con las que pasarán por Lesaka, Bergara y Baiona. Después, los días 9 y 10 de enero de 2027 darán fin a la misma en el BEC de Bilbao.
La Euskadiko Orkestra afronta el programa "Bernaola/Mendelssohn" acompañada de Elena Sancho Pereg, Marife Nogales y Vocalia Taldea
El eje del penúltimo programa de la temporada sinfónica 2025-2026 es 'El sueño de una noche de verano', obra de Mendelssohn de más de una hora de duración. La serie de conciertos arrancará hoy, viernes, en San Sebastián.
Aurora Beltrán, premio Príncipe de Viana de la Cultura
La música navarra verá premiada “una trayectoria profesional que no renuncia a la autenticidad y la conexión emocional con el público”.