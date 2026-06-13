Euskaltzaleon Martxa
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Euskararen alde, Iruñeko kaleak beteko ditu gaur Kontseiluak

Hiru zutabek hiriko hainbat tokitatik abiatuko dira, errebindikazioa, kultura eta ospakizuna uztartuko dituen mobilizazioan. Ekimenak euskararen babes soziala ikusaraztea eta hizkuntza eskubideen arloan aurrerapauso berriak eskatzea du helburu.

euskalgintzaren kontseilua

Iruñeko kaleak zeharkatuko dituzten hiru pankarten aurkezpena. EITB Mediaren bideo batetik hartutako irudia

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EITB

Azken eguneratzea

Kontseiluak euskaltzalez beteko ditu gaur, larunbata, Iruñeko kaleak, euskararen defentsan egingo den mobilizazio handiaren karietara. Ekimenak milaka lagun bilduko ditu kultur ekintzak, aldarrikapen ekitaldiak eta Nafarroako hiriburuan zehar egingo den jai-ibilaldia uztartuz.

Antolatzaileek hiru zutabeetako pankarten diseinuak eta egileak aurkeztu berri dituzte. Pankarta horiek 17:00etan abiatuko dira Runako Parketik, Antoniuttik eta Askatasun Enparantzatik. Horietako bakoitzaren aurretik, pregoia irakurriko dute eta txupinazoa botako dute hiru kolektiboren eskutik, egindako lana aintzat hartuta: Azterketa Euskaraz mugimendua, euskarazko edukien sortzaileak eta Batuz Aldatu taldea.

Lehena, euskararen erabateko ofizialtasun osoa aldarrikatzekoa, Patxi Huarte Zaldieroak diseinatu du, eta bigarrena, hizkuntza politiketan aurrera egiteko beharra ardatz duena, Asisko Urmenetak egin du. Hirugarrena, Malen Amenabar ilustratzailearen lana da, euskara gizarte bizitzaren lehen lerroan kokatzearen garrantzia azpimarratzen du.

Kontseiluak azaldu duenez, hiru zutabeek bat egingo dute ondoren Gaztelu Plazan, bertan egingo baita eguneko ekitaldi nagusia. Mobilizazioaren helburua "aldarrikapena eta harrotasuna"uztartzea da, txarangak eta hainbat kultur adierazpen izango dituen jai giroan.

11:00etatik aurrera, Santa Ana Plazan umeentzako gunea izango da, Porrotx eta Zapotxin pailazoen emanaldiarekin eta Dindaiakalek antolatutako jolasekin. 12:00etan kantujira hasiko da Alde Zaharrean zehar, eta Laba gunean, berriz, Bermut taldearen musika entzungo da.

Goizeko une nabarmenetako bat Karmen kalean izango da, 13:30ean. Bertan, Gazte Euskaltzaleon Martxari harrera beroa egingo diote; izan ere, horren parte-hartzaileek bi eguneko ibilbidea egin dute, oinez, Urepel eta Iruñea artean.

Arratsaldeko martxa antolatzeari begira, Kontseiluak hainbat irizpide ezarri ditu zutabeen osaera orekatzeko: Iruñean daudenek Runa parkera joan beharko dute; autoz iristen direnak Antoniuttitik joango dira; eta autobusez joaten direnak Askatasun plazatik abiatuko dira.

Gazteluko Plazako ekitaldi nagusiaren ondoren, Alde Zaharreko kaleak zeharkatuko dituen kalejira handi batekin amaituko da eguna, euskararen babes soziala ikusaraztea eta hizkuntza-eskubideen arloan aurrerapauso berriak eskatzea helburu duen mobilizazioari amaiera emanez.

Iruñea Nafarroa Kontseilua Gizartea

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115 ikastoletako lehendakariek agerraldia egin dute
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Oztopoen aurrean 'sare sendo bat' osatzen dutela adierazi dute 115 zentroetako lehendakariek

Euskal Herriko 115 ikastoletako lehendakariek agerraldi jendetsua egin dute gaur arratsaldean Hernanin (Gipuzkoa). Azken boladan izandako auzien balorazioa egiteko eta emandako erantzun kolektiboaren balioa goratzeko agerraldia izan da. Ekitaldian, Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolen Elkarteko lehendakariak, Erik Etxart Seaskako lehendakaritzako kideak eta Nekane Artola Ikastolen Elkarteko lehendakariak hartu dute hitza. Azkenaldiko oztopoen aurrean ere 'indartsu eta gogotsu' arituko direla 'euskarazko hezkuntza baten alde' adierazi dute. Bi kasu aipatu dituzte bereziki: Lodosako kasua: Nafarroako Gobernuak Ibaialde ikastolari Haur Hezkuntzako ituna kentzeko egindako saiakera eta eskualdeak emandako babesa. Baxoaren borroka: Ipar Euskal Herrian azterketak euskaraz egin ahal izateko ikasle zein eragileek erakutsitako konpromisoa.

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