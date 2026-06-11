Aita Santuaren bisita
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Leon XIV.a Kanaria Handian: "Giza duintasunak ez du pasaporterik"

Papa León XIV Arguineguin Gran Canaria
18:00 - 20:00

Frantzisko aita santuak Lampedusan egin zuen bezala, Leon XIV.ak lore-koroa bat jaurti du itsasora. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Espainiara egindako bisitan, Aita Santuak Arguineguin herriko kaia bisitatu du, Kanaria Handiaren hegoaldean. Bertara iristen dira Afrikako migratzaileak dakartzaten txalupetako asko. Ekitaldian, testigantza oso gogorrak entzun dira, eta Leon XIV.ak gizakiaren duintasuna defendatu du.

Leon XIV Aita Santua Eliza Katolikoa Kanariak Migrazioa Gizartea

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