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León XIV en Gran Canaria: "La dignidad humana no tiene pasaporte"

Papa León XIV Arguineguin Gran Canaria
18:00 - 20:00
Al igual que hizo Francisco en Lampedusa, León XIV ha lanzado una corona de flores al mar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Leon XIV aita santuak Kanaria Handiko Arguineguin kaia bisitatu du eta migrazioari buruz hitz egin du
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EITB

Última actualización

En su visita a España, el Papa ha visitado el muelle del pueblo de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, punto al que llegan cientos de cayucos con migrantes de África. En el acto, se han escuchado testimonios muy duros y León XIV ha defendido la dignidad del ser humano.

Papa León XIV Iglesia Católica Canarias Migración Sociedad

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