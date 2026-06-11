León XIV en Gran Canaria: "La dignidad humana no tiene pasaporte"
En su visita a España, el Papa ha visitado el muelle del pueblo de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, punto al que llegan cientos de cayucos con migrantes de África. En el acto, se han escuchado testimonios muy duros y León XIV ha defendido la dignidad del ser humano.
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