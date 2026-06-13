Kontseilua llama a llenar hoy las calles de Pamplona en favor del euskera

Kontseilua llenará hoy, sábado, las calles de Pamplona de euskaltzales, con motivo de la gran movilización que se celebrará en defensa del euskera. La iniciativa reunirá a miles de personas en una jornada que combinará actividades culturales, actos reivindicativos y un recorrido festivo por la capital navarra.

La organización ha presentado recientemente los diseños y autores de las pancartas que encabezarán las tres columnas, y que partirán a las 17:00 horas desde el Parque de Runa, Antoniutti y Askatasun Enparantza.

Cada una de ellas estará precedida por la lectura de un pregón y el lanzamiento de un chupinazo a cargo de tres colectivos, cuya labor ha querido reconocer Kontseilua: el movimiento Azterketa Euskaraz, los creadores de contenidos en euskera y el grupo Batuz Aldatzen.

Las pancartas recogerán las principales reivindicaciones de la marcha. La primera, dedicada a reclamar la plena oficialidad del euskera, ha sido diseñada por Patxi Huarte “Zaldieroa”. La segunda, centrada en la necesidad de avanzar en las políticas lingüísticas, lleva la firma de Asisko Urmeneta. La tercera, obra de la ilustradora Malen Amenabar, pone el foco en la importancia de situar el euskera en primera línea de la vida social.

Según ha explicado Kontseilua, las tres columnas confluirán posteriormente en la Plaza del Castillo, donde se celebrará el acto central de la jornada. La movilización pretende combinar “reivindicación y orgullo”, en un ambiente festivo que estará acompañado por charangas y diferentes expresiones culturales.

La programación arrancará ya por la mañana. Desde las 11:00 horas, la Plaza Santa Ana acogerá un espacio infantil con la actuación de los payasos Porrotx eta Zapotxin, seguida de juegos organizados por Dindaiakale. A las 12:00 horas comenzará una kantujira por el Casco Viejo, mientras que el espacio Laba ofrecerá música de Bermut.

Uno de los momentos destacados de la mañana tendrá lugar a las 13:30 horas en la calle Carmen, donde será recibida la Gazte Euskaltzaleon Martxa, cuyos participantes habrán completado un recorrido a pie de dos días entre Urepel y Pamplona.

De cara a la organización de la marcha de la tarde, Kontseilua ha establecido distintos puntos de encuentro para equilibrar la composición de las columnas: quienes ya se encuentren en Pamplona deberán acudir al Parque de Runa; las personas que lleguen en coche se incorporarán desde Antoniutti; y quienes se desplacen en autobús partirán desde la Plaza de la Libertad.

Tras el acto central en la Plaza del Castillo, la jornada concluirá con una gran kalejira que recorrerá las calles del Casco Viejo, poniendo el broche final a una movilización que busca visibilizar el apoyo social al euskera y reclamar nuevos avances en materia de derechos lingüísticos.