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La Asamblea Feminista denuncia el uso político que se está haciendo de los casos de abusos de Errenteria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errenteriako abusu kasuen erabilera politikoa salatu du Asanblada Feministak
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EITB

Última actualización

La Asamblea Feminista de Errenteria ha llamado una concentración este viernes por la tarde para denunciar la instrumentalización de los dos casos de abusos sexuales que se han conocido este último mes. Han agradecido la gestión que ha hecho el Ayuntamiento, y han denunciado que juristas, periodistas y algunos partidos políticos han utilizado estos casos para buscar rédito político.    

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