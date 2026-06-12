SEMANA GRANDE
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Etzakit, Lia Kali y Orquesta Mondragón, protagonistas de los conciertos de la Semana Grande en Sagües

Además, estos grupos también actuarán del 8 al 15 de agosto en el escenario de la Zurriola: Veintiuno, Nat Simons, Aurora Beltrán, Sanguijuelas del Guadiana, Malmö y Süne.
Etzakit

Etzakit, en una foto de promoción.

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EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado este viernes los conciertos de Semana Grande que se celebrarán del 8 al 15 de agosto en el escenario de Sagües. 

Etzakit, Lia Kali, Süne, La Orquesta Mondragón y Sanguijuelas del Guadiana pasarán, entre otros, por el escenario de Sagüés en la Semana Grande donostiarra, que abrirá el 8 de agosto el grupo toledano Veintiuno y que recibirá también a Malmö 040, Nat Simons y Aurora Beltrán.

Conciertos de Semana Grande

  • Sábado 8 de agosto: Veintiuno

  • Domingo 9 de agosto: Nat Simons y Aurora Beltrán

  • Lunes 10 de agosto: Sanguijuelas del Guadiana

  • Martes 11 de agosto: Orquesta Mondragón

  • Miércoles 12 de agosto: Süne

  • Jueves 13 de agosto: Malmö 040

  • Viernes 14 de agosto: Lia Kali

  • Sábado 15 de agosto: Etzakit

Cartel de Semana Grande

La ilustradora y dibujante de cómic donostiarra, Paula Estévez, ha realizado el cartel de la Semana Grande de este año. La ilustradora donostiarra se ha inspirado en los carteles clásicos de los años 20-50 y ha representado algunos aspectos característicos de la Semana Grande, sin caer en tópicos ni símbolos sobreexplotados, combinando tradición y modernidad, para realizar un pequeño homenaje a la arquitectura y a la diversidad de las y los donostiarras. 

Cartel de la Semana Grande 2026, realizada por la donostiarra Paula Estévez
Semana Grande Donostia 2024 Donostia-San Sebastián Fiestas Conciertos Música Sociedad

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