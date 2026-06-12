Etzakit, Lia Kali y Orquesta Mondragón, protagonistas de los conciertos de la Semana Grande en Sagües

El Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado este viernes los conciertos de Semana Grande que se celebrarán del 8 al 15 de agosto en el escenario de Sagües.

Etzakit, Lia Kali, Süne, La Orquesta Mondragón y Sanguijuelas del Guadiana pasarán, entre otros, por el escenario de Sagüés en la Semana Grande donostiarra, que abrirá el 8 de agosto el grupo toledano Veintiuno y que recibirá también a Malmö 040, Nat Simons y Aurora Beltrán.