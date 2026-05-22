Aurora Beltrán, premio Príncipe de Viana de la Cultura

La música navarra Aurora Beltrán ha sido reconocida con el premio Príncipe de Viana de la Cultura, que otorga el Gobierno foral, por su defensa de una concepción de la música “como forma de expresión personal y colectiva” a través de una trayectoria profesional “que no renuncia a la autenticidad y la conexión emocional con el público”.

El jurado del premio Príncipe de Viana, compuesto por las personas que forman parte del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, se ha reunido este viernes en el Palacio de Navarra para decidir la candidatura ganadora de la 37ª edición de este galardón, que tiene como objetivo el reconocimiento de la tarea llevada a cabo por personas o instituciones relevantes, que tengan especial vinculación con Navarra, en cualquiera de los ámbitos de la cultura, ya sea mediante el ejercicio de la creación, el estudio o la investigación o bien mediante su promoción y fomento.

El premio cuenta con una dotación económica de 20 000 euros, y la entrega a la cantante tendrá lugar el próximo 13 de junio en la Casa de Cultura de Los Arcos, ya que, en 2026, se cumplen 850 años desde que Sancho el Sabio concedió fueros a la villa de Los Arcos en 1176.

Aurora Beltrán Gila (1964, Pamplona), creció en Potasas (Beriáin). A los trece años compuso su primera canción, ‘Muerte ven’, que formaría parte más tarde de su trayectoria discográfica.

Inició su carrera musical en los años 80, como guitarrista del grupo Belladona, con el que grabó el álbum ‘Las mujeres y los negros primero’. En 1987 fundó junto con su hermano Lolo y otros músicos el grupo Tahúres Zurdos.

Tras la disolución del grupo, Beltrán estrenó su primer disco en solitario, ‘Clases de Baile’, en 2008.

Asimismo, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha adelantado también que el galardón a la Promoción del Talento Artístico, dirigido a menores de 30 años y que celebra su séptima edición, ha sido otorgado a María Cristina Moreno.

María Cristina Moreno Vitas (Tudela, 2000), es historiadora del arte e ilustradora especializada en cómic de autor y autoedición. Su trabajo utiliza el dibujo y la narración gráfica para abordar temas como la precariedad juvenil, la identidad, la salud mental y los procesos creativos.