9-13 de septiembre
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ETS y Celtas Cortos encabezan el festival Getxo Folk

La 42ª edición del Festival de Folk de Getxo que se celebra del 9 al 13 de septiembre también presentará un concierto de la fadista Dulce Pontes y el recital “Xalbador, Urepeleko artzaina”.
MADRID, 24/04/2026.- Aunque recelan de la etiqueta de su oficina como "el grupo más exitoso en lengua vasca de la última década", ETS (o lo que es lo mismo, el grupo En Tol Sarmiento) es consciente de que este sábado protagonizarán "un hito" tras vender con un año de antelación el formato completo del Movistar Arena de Madrid con el euskera por bandera. EFE/ ETS (En Tol Sarmiento) // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
ETS tocará en el aparcamiento de Ereaga el 12 de septiembre
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EITB

Última actualización

ETS y Celtas Cortos, que actuarán en la playa de Ereaga, serán los grupos estrella del 42º Festival de Folk de Getxo que se celebrará del 9 al 13 de septiembre en Muxikebarri, la plaza Estación de Las Arenas y el aparcamiento de la playa.

En este último emplazamiento actuarán el 11 de septiembre Celtas Cortos, que celebrará junto al público getxoztarra sus 40 años sobre los escenarios, y al día siguiente, 12 de septiembre, será el turno de la popular banda alavesa ETS (En Tol Sarmiento).

Por su parte, en los conciertos de pago en Muxikebarri actuará la fadista Dulce Pontes (12 de septiembre), y en ese mismo lugar se podrá ver el espectáculo 'Xalbador, Urepeleko artzaina' (13 de septiembre), elaborado por Joxan Goikoetxea con motivo del 50º aniversario de la muerte del bertsolari.

Otra de las actuaciones más relevantes de los conciertos de pago vendrá la última jornada, el 13 de septiembre. Bajo el título de 'Xalbador, Urepeleko artzaina', un elenco de artistas de diferentes estilos de toda Euskal Herria se reunirá para homenajear a Fernando Aire Etxart 'Xalbador', figura esencial del bertsolarismo, con motivo del 50 aniversario de su muerte.

Bajo la dirección del productor, compositor y músico Joxan Goikoetxea, el espectáculo ensalzará la memoria del gran bertsolari a través de la participación de artistas vascos de diferentes estilos. 

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