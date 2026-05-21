ETS y Celtas Cortos encabezan el festival Getxo Folk

ETS y Celtas Cortos, que actuarán en la playa de Ereaga, serán los grupos estrella del 42º Festival de Folk de Getxo que se celebrará del 9 al 13 de septiembre en Muxikebarri, la plaza Estación de Las Arenas y el aparcamiento de la playa.

En este último emplazamiento actuarán el 11 de septiembre Celtas Cortos, que celebrará junto al público getxoztarra sus 40 años sobre los escenarios, y al día siguiente, 12 de septiembre, será el turno de la popular banda alavesa ETS (En Tol Sarmiento).

Por su parte, en los conciertos de pago en Muxikebarri actuará la fadista Dulce Pontes (12 de septiembre), y en ese mismo lugar se podrá ver el espectáculo 'Xalbador, Urepeleko artzaina' (13 de septiembre), elaborado por Joxan Goikoetxea con motivo del 50º aniversario de la muerte del bertsolari.

Otra de las actuaciones más relevantes de los conciertos de pago vendrá la última jornada, el 13 de septiembre. Bajo el título de 'Xalbador, Urepeleko artzaina', un elenco de artistas de diferentes estilos de toda Euskal Herria se reunirá para homenajear a Fernando Aire Etxart 'Xalbador', figura esencial del bertsolarismo, con motivo del 50 aniversario de su muerte.

Bajo la dirección del productor, compositor y músico Joxan Goikoetxea, el espectáculo ensalzará la memoria del gran bertsolari a través de la participación de artistas vascos de diferentes estilos.