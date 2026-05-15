El Azkena Rock Festival desvela sus horarios

El festival Azkena Rock Festival ya tiene horarios para su 24ª edición, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala. El jueves, The Hives tocará a las 23:35; Alice Cooper, cabeza de cartel del viernes, por ejemplo, actuará cuando pasen veinte minutos de la medianoche; mientras que Social Distortion, principal reclamo del sábado subirá al escenario God a las 21:40.

Tanto el viernes como el sábado (13:30), los conciertos gratuitos en la plaza de la Virgen Blanca darán el pistoletazo de salida de cada jornada; el viernes actuarán Bywater Call y su soul-blues, y el sábado lo hará la banda alemana de rock n’ roll The Backyard Casanovas.

Además, por tercer año consecutivo el Azkena Rock Festival contará con una programación dirigida a las familias: conciertos homenaje a clásicos de leyendas del rock que han pasado por el festival, talleres y actividades infantiles (pintacaras, concursos de air guitar, bingo rocker, creación de púas y chapas personalizadas, etc).

Las entradas de día y los bonos de 3 días siguen disponibles en la web del festival.