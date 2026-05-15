18-20 de junio
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El Azkena Rock Festival desvela sus horarios

Las bandas Bywater Call y The Backyard Casanovas serán las protagonistas de los conciertos de acceso libre de la Plaza de la Virgen Blanca, ya las familias podrán disfrutar del espacio Txiki ARF.
Lucinda Williams Azkena Rock Festivalen
Lucinda Williams, en el ARF. Foto: Óscar L Tejeda
Euskaraz irakurri: Azkena Rock Festival jaialdiak bere ordutegiak argitu ditu
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EITB

Última actualización

El festival Azkena Rock Festival ya tiene horarios para su 24ª edición, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala. El jueves, The Hives tocará a las 23:35; Alice Cooper, cabeza de cartel del viernes, por ejemplo, actuará cuando pasen veinte minutos de la medianoche; mientras que Social Distortion, principal reclamo del sábado subirá al escenario God a las 21:40.

Tanto el viernes como el sábado (13:30), los conciertos gratuitos en la plaza de la Virgen Blanca darán el pistoletazo de salida de cada jornada; el viernes actuarán Bywater Call y su soul-blues, y el sábado lo hará la banda alemana de rock n’ roll The Backyard Casanovas.

Además, por tercer año consecutivo el Azkena Rock Festival contará con una programación dirigida a las familias: conciertos homenaje a clásicos de leyendas del rock que han pasado por el festival, talleres y actividades infantiles (pintacaras, concursos de air guitar, bingo rocker, creación de púas y chapas personalizadas, etc).

Las entradas de día y los bonos de 3 días siguen disponibles en la web del festival.

Jueves 18 de junio
MENDIZABALA
18.00 Apertura de puertas
 
GOD
19.05 ROBERT FINLEY
21.10 IMELDA MAY exclusive rock & roll show feat. Darrel Higham
23.35 THE HIVES
 
RESPECT
18.15 NHIL
20.05 DEWOLFF
22.30 CORROSION OF CONFORMITY
1.00 THE ADICTS Adios Amigos
 
TRASHVILLE - TRASH A GO-GO!
19.30 CAPTAIN TRASHO
21.00 RADIOACTIVAS
22.30 THE CONCRETE BOYS
1.00 LES ROBOTS
2.30 ÁNGEL Y CRISTO
 
 
Viernes 19 de junio
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA
13.30 BYWATER CALL
 
MENDIZABALA
17.00 Apertura de puertas
 
GOD
17.30 BLACK MARACAS
19.20 COUNTING CROWS
21.40 SUGAR
00:20 ALICE COOPER
 
RESPECT
18.15 THE DEL FUEGOS
20.25 OLD CROW MEDICINE SHOW
23.00 THE TEMPERANCE MOVEMENT
1.55 EVARISTO
 
LA SALVE
18.00 THE DAMN TRUTH
19.30 HÄLLAS
21.00 CIRCLE JERKS
23.20 TROPICAL FUCK STORM
2.00 VOIVOD
 
TRASHVILLE  - TRASH A GO-GO!
18.15 CAVEGIRL + THE NEANDERGALS
20.00 STOMPIN’ RIFFRAFFS
22.20 HENGE
1.00 THE DWARVES
3.00 RESTLESS RAMONE
 
TRASHVILLE - RAT HOLE
17.30 - 20.30 TXIKI ARF
 
 
Sábado 20 de junio
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA
13.30 THE BACKYARD BABIES
 
MENDIZABALA
17.00 Apertura de puertas
 
GOD
17.30 LEPORA
19.20 SUPERCHUNK
21.40 SOCIAL DISTORTION
00.35 CARPENTER BRUT
 
RESPECT
18.15 VANDOLIERS
20.25 SLEAFORD MODS
23.15 JASON ISBELL & THE 400 UNIT
1.55 ALCALÁ NORTE
 
LA SALVE
18.00 RODEO
19.30 SPLIT DOGS
20.50 STARBENDERS
22.30 LADY BANANA
00.15 DISCHARGE
1.50 THERAPY?
 
TRASHVILLE - TRASH A GO-GO!
18.30 TWIN GHOSTS
20.30 BRIDGE CITY SINNERS
22.30 CAPITÁN ENTRESIJOS feat. Garganta Profunda
1.00 BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE
3.00 CUIR
 
TRASHVILLE - RAT HOLE
17.30 - 20.30 TXIKI ARF

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