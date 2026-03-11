El Azkena Rock Festival cierra su cartel con Carpenter Brut y presenta la distribución por días
El festival Azkena Rock Festival, que celebrará su 24ª edición los día 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz), ha cerrado su programación con la incorporación de synthwave con tintes metal de Carpenter Brut, sobrenombre del músico francés Franck Hueso, el veterano bluesman de Louisiana Robert Finley y Black Maracas.
Además, ha desgranado la distribución por días de su oferta, en la que destacan The Hives, Imelda May, The Adicts y Corrosion of Conformity el viernes; Alice Cooper, Cricle Jerks, Counting Crows, Evaristo y Voivod el viernes; y Social Distortion, Carpenter Brut, Sleaford Mods y Therapy? el sábado.
Participarán en el festival, que tiene abonos a la venta por 175 euros (+ “gastos de gestión”), también los grupos vascos Nhil, Rodeo y Lepora.
Esta es la programación por días:
18 de junio (jueves)
THE HIVES
IMELDA MAY exclusive rock & roll show feat. Darrel Higham
THE ADICTS Adios Amigos
CORROSION OF CONFORMITY
DEWOLFF
ROBERT FINLEY
NHIL
Trashville
LES ROBOTS
ÁNGEL Y CRISTO
CAPTAIN TRASHO
THE CONCRETE BOYS
RADIOACTIVAS
19 de junio (viernes)
ALICE COOPER
SUGAR
CIRCLE JERKS
COUNTING CROWS
EVARISTO
OLD CROW MEDICINE SHOW
VOIVOD
BLACK MARACAS
THE DAMN TRUTH
THE DEL FUEGOS
HÄLLAS
THE TEMPERANCE MOVEMENT
TROPICAL FUCK STORM
Trashville
THE DWARVES
CAVEGIRL + THE NEANDERGALS
HENGE
RESTLESS RAMONE
STOMPIN’ RIFFRAFFS
20 de junio (sábado)
SOCIAL DISTORTION
CARPENTER BRUT
JASON ISBELL AND THE 400 UNIT
ALCALÁ NORTE
SLEAFORD MODS
SUPERCHUNK
THERAPY?
DISCHARGE
LEPORA
RODEO
SPLIT DOGS
STARBENDERS
VANDOLIERS
Trashville
CUIR
BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE
BRIDGE CITY SINNERS
CAPITÁN ENTRESIJOS feat. Garganta Profunda
TWIN GHOSTS
