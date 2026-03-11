El Azkena Rock Festival cierra su cartel con Carpenter Brut y presenta la distribución por días

Además, ha desgranado la distribución por días de su oferta, en la que destacan The Hives, Imelda May, The Adicts y Corrosion of Conformity el viernes; Alice Cooper, Cricle Jerks, Counting Crows, Evaristo y Voivod el viernes; y Social Distortion, Carpenter Brut, Sleaford Mods y Therapy? el sábado.

Participarán en el festival, que tiene abonos a la venta por 175 euros (+ “gastos de gestión”), también los grupos vascos Nhil, Rodeo y Lepora.

Esta es la programación por días:

18 de junio (jueves)

THE HIVES

IMELDA MAY exclusive rock & roll show feat. Darrel Higham

THE ADICTS Adios Amigos

CORROSION OF CONFORMITY

DEWOLFF

ROBERT FINLEY

NHIL

Trashville

LES ROBOTS

ÁNGEL Y CRISTO

CAPTAIN TRASHO

THE CONCRETE BOYS

RADIOACTIVAS

19 de junio (viernes)

ALICE COOPER

SUGAR

CIRCLE JERKS

COUNTING CROWS

EVARISTO

OLD CROW MEDICINE SHOW

VOIVOD

BLACK MARACAS

THE DAMN TRUTH

THE DEL FUEGOS

HÄLLAS

THE TEMPERANCE MOVEMENT

TROPICAL FUCK STORM

Trashville

THE DWARVES

CAVEGIRL + THE NEANDERGALS

HENGE

RESTLESS RAMONE

STOMPIN’ RIFFRAFFS

20 de junio (sábado)

SOCIAL DISTORTION

CARPENTER BRUT

JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

ALCALÁ NORTE

SLEAFORD MODS

SUPERCHUNK

THERAPY?

DISCHARGE

LEPORA

RODEO

SPLIT DOGS

STARBENDERS

VANDOLIERS

Trashville

CUIR

BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE

BRIDGE CITY SINNERS

CAPITÁN ENTRESIJOS feat. Garganta Profunda

TWIN GHOSTS