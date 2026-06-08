Bilbao Orkestra Sinfonikoa presenta la temporada 2026-27, con 17 conciertos sinfónicos
La próxima temporada de la BOS llevará por título "Bosque". La poeta Leire Bilbao propondrá textos en varios de los conciertos, la orquesta recuperará la ópera "Guernica", Xabier Anduaga y Vanessa Goikoetxea actuarán en dos conciertos, "ET" se podrá ver con música en directo y Juanjo Mena volverá a la BOS en la temporada de su despedida, a la orquesta que dirigió desde 1999 a 2008.
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La jornada Mendian ofrece música y humor este domingo en el recinto del Bilbao BBK Live, con la participación, entre otras y otros, de la Orquesta de Reciclados de Cateura, el colectivo navarro Suakai Philharmonic y el músico y humorista Grison.
Los premios Musika Bulegoa celebran la creación musical vasca
En un acto celebrado en la sala Atabal de Biarritz, la asociación sectorial ha premiado a Olaia Inziarte, Jon Sáenz, Maite Ruiz de Erentxun, Sara Zozaya, Maite Larburu, Izaki Gardenak, Ezezez, Ødei, Fermin Muguruza, Javier Corral “Jerry” y Xabi Aburruzaga.
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Editan en un disco las grabaciones caseras del trikitilari Laja
En el doble disco "Laja. Ordu txikitako saioak", la editorial Elkar edita las grabaciones caseras del músico azkoitiarra Iñaki Garmendia "Laja", fallecido en 2019, tras una selección realizada por Anjel Valdés.
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Fito, Aitor Etxebarria e Izaro, premiados por la Academia de la Música de España
La Academia española de la Música ha celebrado esta noche en Madrid la tercera edición de sus premios. Fito se ha llevado el premio al mejor álbum de rock, Etxebarria el de mejor banda sonora e Izaro el de mejor canción en euskera por su versión de “Xorieri” junto a Baiuca.
Pantxoa eta Peio repasan su trayectoria musical en el Baluarte de Pamplona
Pantxoa eta Peio han arrancado el segundo concierto de su última gira con la canción "Itsaso ondoan", a las 19:30 de la tarde en el Baluarte de Pamplona. El dúo de Iparralde está realizando una gira de siete conciertos, con las que pasarán por Lesaka, Bergara y Baiona. Después, los días 9 y 10 de enero de 2027 darán fin a la misma en el BEC de Bilbao.