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Bilbao Orkestra Sinfonikoa presenta la temporada 2026-27, con 17 conciertos sinfónicos

Juanjo Mena BOS zuzentzen
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: BOSek 2026-27 denboraldia aurkeztu du, "Basoa" lelopean
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EITB

Última actualización

La próxima temporada de la BOS llevará por título "Bosque". La poeta Leire Bilbao propondrá textos en varios de los conciertos, la orquesta recuperará la ópera "Guernica", Xabier Anduaga y Vanessa Goikoetxea actuarán en dos conciertos, "ET" se podrá ver con música en directo y Juanjo Mena volverá a la BOS en la temporada de su despedida, a la orquesta que dirigió desde 1999 a 2008.  

Música vasca Música

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