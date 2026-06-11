Kode: “Nos sentíamos limitados en el estilo rock de nuestros inicios”

Quien escuche “Arnasgunerik ote?”, “Itzalen artetik”, “Oroitzapen galduak” y “Batzutan” pensará, seguramente, en Bring Me The Horizon, Ezpalak, Dupla o Turnstile, pero, después de destruir aquello que fueron, Eki y David se encaminan a lo que son y serán por un camino muy interesante en el que conviven fuerza, melodía y sofistificación.

Hemos hablado con ambos.

¿Cuál es el origen, el código fuente, de Kode?

David: Kode es un grupo creado por un grupo de amigos en 2023. Al principio eramos tres, y ahora formamos el grupo Eki Arizaga y David Lakarra. Somos de Lapurdi, concretamente de Azkaine y Urruña.

Eki: Kode no hace solo referencia a la música. Siempre nos ha gustado el audio y la programación de luces. Al final, pasamos mucho tiempo automatizando, codificando, a la búsqueda de nuevos códigos. Muchas veces, la gente de nuestro alrededor nos dice, desde el humor, que somos frikis.

¿Por qué llega ahora Suntsitu y por qué lo hace en formato de EP de cuatro temas?

David: Queríamos sacar canciones poco a poco, dándo a cada una de ellas la importancia que merece, su momento, y trabajando su correspondiente visual.

Eki: Dentro del formato de álbum completo, algunas canciones pasan desapercibidas, y nuestra intención es ofrecer a cada una su propia personalidad.