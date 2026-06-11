Kode: “Nos sentíamos limitados en el estilo rock de nuestros inicios”
El dúo Kode publica el EP “Suntistu.001”, una colección de cuatro canciones en la que se mezclan la vitalidad del punk rock, la expansión de la electrónica y el atractivo de los estribillos rotundos. Hablamos con sus miembros, Eki Arizaga y David Lakarra.
Berri Txarrak cantaba aquello de “atzera goaz, aurrea ez bagoaz”; si no avanzamos, entonces retrocedemos (otra cosa es identificar qué es lo que nos empuja, se podría añadir). Pues bien, no creo que Kode, dúo de Azkaine y Urruña formado por Eki Arizaga y David Lakarra, tuviera muchas dudas a la hora de apoyar esa sentencia; de hecho, se puede decir que la han encarnado, a tenor del avance que han experimentado sus composiciones en dos años.
Kode, entonces como trío, combinó en su primer disco Desioen bidean (2024) hardcore melódico, rock clásico y algunos ecos de grunge, pero Suntsitu.001, su refrescante nuevo EP, ha significado la destrucción tanto de ese estilo como del formato trío y ha enriquecido y expandido su propuesta con sonidos electrónicos.
Quien escuche “Arnasgunerik ote?”, “Itzalen artetik”, “Oroitzapen galduak” y “Batzutan” pensará, seguramente, en Bring Me The Horizon, Ezpalak, Dupla o Turnstile, pero, después de destruir aquello que fueron, Eki y David se encaminan a lo que son y serán por un camino muy interesante en el que conviven fuerza, melodía y sofistificación.
Hemos hablado con ambos.
¿Cuál es el origen, el código fuente, de Kode?
David: Kode es un grupo creado por un grupo de amigos en 2023. Al principio eramos tres, y ahora formamos el grupo Eki Arizaga y David Lakarra. Somos de Lapurdi, concretamente de Azkaine y Urruña.
Eki: Kode no hace solo referencia a la música. Siempre nos ha gustado el audio y la programación de luces. Al final, pasamos mucho tiempo automatizando, codificando, a la búsqueda de nuevos códigos. Muchas veces, la gente de nuestro alrededor nos dice, desde el humor, que somos frikis.
¿Por qué llega ahora Suntsitu y por qué lo hace en formato de EP de cuatro temas?
David: Queríamos sacar canciones poco a poco, dándo a cada una de ellas la importancia que merece, su momento, y trabajando su correspondiente visual.
Eki: Dentro del formato de álbum completo, algunas canciones pasan desapercibidas, y nuestra intención es ofrecer a cada una su propia personalidad.
En el nuevo EP, ¿qué rasgos del anterior Kode habéis querido destruir y cuáles habéis querido preservar?
David: Nos sentíamos limitados en el estilo rock de nuestros inicios. Nuestro objetivo era empezar desde cero en un nuevo estilo.
Asimismo, queríamos terminar con el formato trío, y romper con todo lo hecho hasta ahora.
El reverso de Suntsitu, el EP Eraiki llegará pronto. ¿En qué punto se encuentra?
Eki: El segundo EP ya está compuesto y grabado. Suntsitu ha sido un EP de transición, el equilibrio entre rock y electrónica. Eraiki será más electrónico.
David: No tenemos un estilo de música cerrado, estamos abiertos a lo que llegue. Queremos ser libres para crear aquello que sintamos en cada momento, navegando entre diferentes estilos dependiendo de nuestro ánimo.
La electrónica ha entrado de lleno en una propuesta que antes se podía enmarcar en los estándares del rock clásico. ¿Cómo ha sido el proceso de introducción de estos elementos electrónicos?
David: Por mi parte, en los inicios de Kode estaba en una época que escuchaba mucho rock. He soñado desde hace mucho con hacer un álbum de rock, a pesar de que siempre he escuchado músicas de diferentes estilos.
En esta transformación, la idea inicial fue introducir unos pequeños detalles electrónicos y, una vez que nos pusimos a ello, nos salió meternos hasta dentro en ello.
A la hora de componer, partimos de unas maquetas rockeras de Eki a las que sumamos electrónica. Ahora, lo hacemos al revés: añadimos rock a maquetas electrónicas.
En Suntsitu resuenan Turnstile, Bring Me The Horizon, Asking Alexandria, Enter Shikari…. ¿Qué grupos os han acompañado en el cambio al lugar desde el que componéis ahora?
Eki: Puede que haya una influencia inconsciente de esos grupos; somos una mezcla y vamos de un extremo a otro.
David: Yo escucho mucho K-pop: Blackpink, Le Sserafim, Aespa.
Eki: De la misma manera, House of Protection, Electric Callboy, Linkin Park, Bring Me The Horizon…
David: En electro, Fred Again, Skrillex… Mucho, pero ningún artista en concreto.
Eki: Y entre las y los de aquí, Merina Gris, Bengo, Nakar, Naxker…
¿Cómo ha influido comenzar a usar la electrónica en la composición e interpretación de los nuevos temas?
David: Ha cambiado totalmente el proceso de composición y la forma de hacer los álbumes. A la hora de crear una canción grabamos todo directamente en el ordenador. Compartimos la idea que ha tenido alguno de los dos, o la creamos y trabajamos juntos. A veces, partimos de ideas o melodías que compartimos a través de audios de Whatsapp je je je.
Los estribillos sobresalen a lo largo de las cuatro canciones del EP. ¿Cómo se buscan o cómo aparecen estribillos tan efectivos?
Eki: Siempre hemos tratado de crear melodías y estribillos eficaces, poniendo atención a las rimas y sonoridades, embelleciendo el significado.
Hay veces que salen a la primera. Otras veces, exigen mucha dedicación, y los trabajamos hasta que nos parece que funcionan, aunque haya que cambiar la canción casi completamente.
¿Cómo lleváis o llevaréis las nuevas canciones y su vertiente electrónica a los conciertos?
David: Eki canta y toca la guitarra. También tenemos varias partes de synthe, que irán ampliándose con el tiempo.
Yo mezclo la batería acústica y la electrónica con la ayuda de unos pads. Para completar tanto, lanzaremos unas pistas de audio.
¿Cómo tiene que ser un concierto de Kode para que os deis por satisfechos?
Eki: Nos gustaría que la gente entrara a nuestra música, que aprovechara el momento del concierto, y lograr transmitirla alegría que sentimos.
David: Nos gustaría que los conciertos de Kode supusieran una especie de vía de escape, que la gente olvide durante una hora sus preocupaciones y pueda disfrutar
¿Qué objetivos tenéis para los próximos meses? ¿Dónde queréis mantener o hacia dónde queréis llegar con Kode a corto, medio y largo plazo?
Eki: Nuestra intención es seguir con la música, con el objetivo de vivir de ello, a pesar de todo. De cualquier manera, tenemos claro que seguiremos haciendo lo que amamos.
David: Queremos seguir componiendo a tope, con el objetivo de presentar siempre novedades.
Eki: En lo que respecta a los conciertos, quisiéramos tocar más en Hegoalde, ampliar nuestro proyecto y hacernos un hueco en la escena de Euskal Herria.
En general, la creación musical es muy rica en Euskal Herria, pero diría que se valora cada vez menos, y las nuevas creaciones tienen difícil encontrar un lugar.
Bloñ, Habia, Kuartz, Odei, Mairu, Orbel, Maskak, Ztah, Xak... ¿Existe un hilo común detrás de la variedad y la abundancia de propuestas surgidas los últimos tiempos en Iparralde?
Eki: “Iparralde” se usa muchas veces de manera simplista, sobre todo desde Hegoalde. En Ipar Euskal Herria existen tres territorios, y cada uno tiene una realidad diferente, de la misma manera que ocurre en Hegoalde.
Aquí siempre ha habido grupos, y estos últimos años han surgido algunos grupos nuevos. Aquí somos menos gente y eso acota el público, por lo que es imprescindible ver Euskal Herria en su conjunto.
Atravesar la muga no es lo mismo, dependiendo de en qué lado estés. Muchas veces, un grupo de Lapurdi tiene más complicado tocar en Bizkaia, Navarra… que uno de Gipuzkoa o Álava tocar en toda Euskal Herria.
Es necesario abrirse hacia Hegoalde. Se mira más desde Iparralde a Hegoalde que viceversa. Creo que se da una paradoja: para tocar en Iparralde, hay que ser conocido en Hegoalde.
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