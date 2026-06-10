Izaro anuncia gira europea de veinte fechas y agota entradas para Ficoba
Izaro ha anunciado las veinte primeras citas de la gira de presentación de Arkitektura, su nuevo disco que se publicará el próximo mes de diciembre. La gira de la música de Mallabia discurrira entre febrero y noviembre de 2027 por San Sebastián, Bilbao, Donibane Lohizune, Madrid, Granada, Barcelona, Las Palmas, Dublín, Londres y Bruselas.
Las entradas para el concierto del Kursaal, en San Sebastián, se pondrán a la venta el 10 de junio, y el resto este viernes, 12 de junio, a las 12:00 horas en la web de Izaro. El equipo de la artista adelanta que habrá más fechas durante 2027 en más ciudades europeas y en Latinoamérica.
Primer concierto, en Ficoba
La gira de Izaro arrancará el 23 de enero en Ficoba, Irun, donde se presentará el espectáculo “Kontzertu baten arkitektura”, con “participación activa” del público.
Habrá talleres de costura, arquitectura y arte, e Izaro creará la escenografía y el vestuario que la acompañarán en la gira con la ayuda del público. También se ofrecerán charlas y habrá exposiciones en las que se podrá saber más sobre el proceso de creación del disco. Una vez todo esté dispuesto, presentará por primera vez en directo las canciones del nuevo disco .
Primeras fechas de la gira “Arkitektura”
-23/01 IRUN Ficoba
-13/02 SAN SEBASTIÁN Kursaal
-19/02 DONIBANE LOHIZUNE Tanka
-20/02 PAMPLONA Baluarte
-27/02 BILBAO Euskalduna
-28/02 MADRID TBA
-05/03 GRANADA Planta Baja
-06/03 SEVILLA Sala X
-12/03 VIGO La Fábrica de Chocolate
-13/03 XIXÓN Sala Acapulco
-09/04 BARCELONA La 2 de Apolo
-10/04 ZARAGOZA Sala López
-17/04 SANTANDER Escenario Santander
-24/04 VALENCIA La Rambleta
-07/05 LAS PALMAS G.C Alfredo Kraus
-16/06 MÁLAGA TBA
-12/11 DUBLÍN Lost Lane
-13/11 LONDRÉS The Victoria
-19/11 PARÍS Studio de l'Ermitage
-20/11 BRUSELAS TBA
Te puede interesar
Peiremans+ vuelve para una gira en diciembre
El grupo formado por Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi y Txiki actuará en Biarritz, Azpeitia, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao. Las entradas se pondrán a la venta este jueves, 11 de junio.
Bilbao Orkestra Sinfonikoa presenta la temporada 2026-27, con 17 conciertos sinfónicos
La próxima temporada de la BOS llevará por título "Bosque". La poeta Leire Bilbao propondrá textos en varios de los conciertos, la orquesta recuperará la ópera "Guernica", Xabier Anduaga y Vanessa Goikoetxea actuarán en dos conciertos, "ET" se podrá ver con música en directo y Juanjo Mena volverá a la BOS en la temporada de su despedida, a la orquesta que dirigió desde 1999 a 2008.
Zetak vende las 80 000 entradas del doble concierto Mitoaroa III
El grupo navarro llenará el estadio de San Mamés los días 19 y 20 de junio, en una nueva entrega de Mitoaroa.
El Bilbao BBK Live celebra su fiesta de cumpleaños este domingo en Kobetamendi
La jornada Mendian ofrece música y humor este domingo en el recinto del Bilbao BBK Live, con la participación, entre otras y otros, de la Orquesta de Reciclados de Cateura, el colectivo navarro Suakai Philharmonic y el músico y humorista Grison.
Los premios Musika Bulegoa celebran la creación musical vasca
En un acto celebrado en la sala Atabal de Biarritz, la asociación sectorial ha premiado a Olaia Inziarte, Jon Sáenz, Maite Ruiz de Erentxun, Sara Zozaya, Maite Larburu, Izaki Gardenak, Ezezez, Ødei, Fermin Muguruza, Javier Corral “Jerry” y Xabi Aburruzaga.
'Otsaila', videoclip de la nueva canción de Eñaut Elorrieta
Miles de personas vibran en el BEC con El Último de la Fila
Multitud de personas han disfrutado este fin de semana del esperado concierto del grupo liderado por Manolo García, en una cita marcada por la emoción, la nostalgia y un repertorio repleto de canciones emblemáticas.
Editan en un disco las grabaciones caseras del trikitilari Laja
En el doble disco "Laja. Ordu txikitako saioak", la editorial Elkar edita las grabaciones caseras del músico azkoitiarra Iñaki Garmendia "Laja", fallecido en 2019, tras una selección realizada por Anjel Valdés.
Premios Musika Bulegoa
Sigue en directo el acto de entrega de los Premios Musika Bulegoa desde la sala de conciertos de Atabal Biarritz.