Izaro anuncia gira europea de veinte fechas y agota entradas para Ficoba

Izaro ha anunciado las veinte primeras citas de la gira de presentación de Arkitektura, su nuevo disco que se publicará el próximo mes de diciembre. La gira de la música de Mallabia discurrira entre febrero y noviembre de 2027 por San Sebastián, Bilbao, Donibane Lohizune, Madrid, Granada, Barcelona, Las Palmas, Dublín, Londres y Bruselas.

Las entradas para el concierto del Kursaal, en San Sebastián, se pondrán a la venta el 10 de junio, y el resto este viernes, 12 de junio, a las 12:00 horas en la web de Izaro. El equipo de la artista adelanta que habrá más fechas durante 2027 en más ciudades europeas y en Latinoamérica.

Primer concierto, en Ficoba

La gira de Izaro arrancará el 23 de enero en Ficoba, Irun, donde se presentará el espectáculo “Kontzertu baten arkitektura”, con “participación activa” del público.

Habrá talleres de costura, arquitectura y arte, e Izaro creará la escenografía y el vestuario que la acompañarán en la gira con la ayuda del público. También se ofrecerán charlas y habrá exposiciones en las que se podrá saber más sobre el proceso de creación del disco. Una vez todo esté dispuesto, presentará por primera vez en directo las canciones del nuevo disco .

Primeras fechas de la gira “Arkitektura”

-23/01 IRUN Ficoba

-13/02 SAN SEBASTIÁN Kursaal

-19/02 DONIBANE LOHIZUNE Tanka

-20/02 PAMPLONA Baluarte

-27/02 BILBAO Euskalduna

-28/02 MADRID TBA

-05/03 GRANADA Planta Baja

-06/03 SEVILLA Sala X

-12/03 VIGO La Fábrica de Chocolate

-13/03 XIXÓN Sala Acapulco

-09/04 BARCELONA La 2 de Apolo

-10/04 ZARAGOZA Sala López

-17/04 SANTANDER Escenario Santander

-24/04 VALENCIA La Rambleta

-07/05 LAS PALMAS G.C Alfredo Kraus

-16/06 MÁLAGA TBA

-12/11 DUBLÍN Lost Lane

-13/11 LONDRÉS The Victoria

-19/11 PARÍS Studio de l'Ermitage

-20/11 BRUSELAS TBA